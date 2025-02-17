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Управление здравоохранения по г. Казани

Медицина

Общая информация

Начальник управления Филатов Владимир Сергеевич

Предметом и целью деятельности Управления является выполнение управленческих функций в рамках своей компетенции в сфере реализации вопросов местного значения, реализации переданных в установленном законодательством порядке государственных полномочий, определенных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления г.Казани, а именно организация оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, г. Казань, ул. Максима Горького, 14
  • Телефон: 420015, г. Казань, ул. Максима Горького, 14
  • Сайт: https://minzdrav.tatarstan.ru/structure/list.htm?department_id=65741

Дата последнего обновления: 17.02.2025


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