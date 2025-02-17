Управление здравоохранения по г. Казани
Общая информация
Начальник управления — Филатов Владимир Сергеевич
Предметом и целью деятельности Управления является выполнение управленческих функций в рамках своей компетенции в сфере реализации вопросов местного значения, реализации переданных в установленном законодательством порядке государственных полномочий, определенных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления г.Казани, а именно организация оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, г. Казань, ул. Максима Горького, 14
- Телефон: 420015, г. Казань, ул. Максима Горького, 14
- Сайт: https://minzdrav.tatarstan.ru/structure/list.htm?department_id=65741
Дата последнего обновления: 17.02.2025