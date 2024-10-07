Список персон

Ахметзянова Елена Фёдоровна

Медицина

Общая информация

Родилась 22 января 1973 г.

Образование:

— 1996 г. Саратовский государственный медицинский университет, интернатура (1997 г.)

Трудовая деятельность:

— 1998 — 2001 гг. — врач — участковый терапевт, ГАУЗ «Городская поликлиника №17».
— 2001 — 2004 гг. — врач — терапевт стационара ОАО «Казанская многопрофильная клиническая больница №12».
— 2006 — 2008 гг. — врач — кардиолог ГАУЗ «Городская клиническая больница №9».
— 2008 — 2013 гг. — заместитель главного врача по медицинской части, ГАУЗ «Городская клиническая больница №9».
— 2013 — 2018 гг. — заместитель главного врача по медицинской части, ГАУЗ «Городская клиническая больница №7».
— 2018 — 2020 гг. — начальник управления лечебной и профилактической помощью, Министерство здравоохранения Республики Татарстан.
— 2020 — 2023 гг. — главный врач, ГАУЗ «Городская поликлиника №20».
— С 2023 г. — главный врач ГАУЗ «Городская поликлиника №21»

Награды и звания:

Награждена почетными грамотами Московского района исполнительного комитета города Казани (2010 г.), Министерства здравоохранения РТ (2012 г.), благодарственным письмом Министерства здравоохранения РТ (2017 г.), благодарностью Министра здравоохранения РФ (2022 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420059, РТ, г.Казань, ул. Оренбургский тракт, 95
  • Телефон: (843) 237-99-56, (843) 528-09-69
  • Сайт: https://poliklinika21.ru/

Дата последнего обновления: 07.10.2024


Если вы нашли ошибку, напишите нам