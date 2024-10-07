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ГАУЗ Городская поликлиника №21

Медицина

Общая информация

Главный врачАхметзянова Елена Фёдоровна

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 21» берет начало с 21 июля 1987 года.

ГАУЗ «Городская поликлиника № 21» — одно из крупных учреждений поликлинического звена в Республике Татарстан. Кроме того, ГАУЗ «Городская поликлиника № 21» — это и учебная база «Казанского государственного медицинского университета». Здесь базируются 4 кафедры: кафедра терапии, кафедра реабилитации, кафедра общей гигиены, кафедра аллергологии. Сотрудники учреждения являются ассистентами кафедр Казанского государственного медицинского университета и Казанской государственной медицинской академии Минздрава России.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420139 г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д.103
  • Телефон: 8 (843) 237-76-58
  • Email: Mz.Gorpol21@tatar.ru
  • Сайт: https://poliklinika21.ru/

Дата последнего обновления: 07.10.2024


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