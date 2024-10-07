ГАУЗ Городская поликлиника №21
Общая информация
Главный врач — Ахметзянова Елена Фёдоровна
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 21» берет начало с 21 июля 1987 года.
ГАУЗ «Городская поликлиника № 21» — одно из крупных учреждений поликлинического звена в Республике Татарстан. Кроме того, ГАУЗ «Городская поликлиника № 21» — это и учебная база «Казанского государственного медицинского университета». Здесь базируются 4 кафедры: кафедра терапии, кафедра реабилитации, кафедра общей гигиены, кафедра аллергологии. Сотрудники учреждения являются ассистентами кафедр Казанского государственного медицинского университета и Казанской государственной медицинской академии Минздрава России.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420139 г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д.103
- Телефон: 8 (843) 237-76-58
- Email: Mz.Gorpol21@tatar.ru
- Сайт: https://poliklinika21.ru/
Дата последнего обновления: 07.10.2024