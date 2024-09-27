Мифтахова Алсу Равилевна

Общая информация

Родилась 11 октября 1977 г. в г. Казань.

Образование:

— 1999 г. — Казанский государственный технологический университет

— 2016 г. — Казанский государственный энергетический университет,

— 2019 г. — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.



Трудовая деятельность:

— 2000 — 2011 гг.— работа в администрации Авиастроительного района г. Казани, в аппарате исполкома муниципального образования г. Казани.

— 2011 — 2016 гг. — заместитель директора Государственного архива документов по личному составу РТ главного архивного управления при Кабинете Министров РТ.

— 2016 — 2018 гг. — первый заместитель директора ГБУ «Государственный архив Республики Татарстан».

— В 2018 г. — директор ГБУ «Государственный архив Республики Татарстан».

— 2018 — 2019 гг. — директор библиотеки МРО ДОО ВО «Болгарская исламская академия».

— 2019 — 2020 гг. — директор ГБУ «Республиканский центр развития традиционной культуры».

— С июля 2020 г.- директор ГБУ «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан» (сокращенное официальное наименование — ГБУ «Таткультресурсцентр»).

Награды и звания:

Награждена благодарностью ТРО ВПП «Единая Россия» (2015 г.), почетной грамотой пенсионного фонда РФ по РТ (2016 г.), благодарностью главного архивного управления при Кабинете Министров РТ (2016 г.), почетной грамотой Государственного комитета РТ по архивному делу (2017 г.), благодарностью президента РТ (2018 г.), благодарностью министра культуры республики Крым (2020 г.), почетной грамотой министерства культуры РТ (2021 г.), благодарственным письмом председателя Госсовета РТ (2021 г.), медалью РТ «За доблестный труд» (2023 г.).



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