ГБУ Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан» (ГБУ «Таткультресурсцентр»)
Общая информация
Директор — Мифтахова Алсу Равилевна.
Государственное бюджетное учреждение «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан» создано 22 июля 2020 года в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.02.2020 № 154 «О реорганизации в форме слияния отдельных государственных бюджетных учреждений Республики Татарстан» таких как: государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр развития традиционной культуры», государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан «Республиканский методический центр по учебным заведениям культуры и искусства», государственное бюджетное учреждение «Центр развития народных художественных промыслов и ремесел Республики Татарстан», государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов социокультурной сферы и искусства».
Основной целью деятельности Центра является актуализация уникальных культурных ресурсов коренных народов, проживающих на территории Республики Татарстан, как конкурентного потенциала развития республики.
В рамках основного вида деятельности Центра в установленном законодательством порядке, в рамках государственного задания, оказывает (выполняет) следующие государственные услуги (государственные работы):
— выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального наследия народов, проживающих на территории Республики Татарстан, в области традиционной культуры;
— проведение прикладных научных исследований;
— организация проведения культурно-массовых мероприятий;
— организация и проведение олимпиад, конкурсов и иных мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности;
— повышение квалификации работников социокультурной сферы.
Вся деятельность Центра направлена на сохранение уникальных культурных ресурсов коренных народов, проживающих на территории Республики Татарстан с помощью внедрения инновационных технологий.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, д. 74А
- Телефон: (843) 293 01 51, (843) 293 00 29
- Email: tatcultresurs@mail.ru
- Сайт: https://tatcultresurs.ru/
Дата последнего обновления: 10.02.2025