ГБУ Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан» (ГБУ «Таткультресурсцентр»)

Общая информация

Директор — Мифтахова Алсу Равилевна.

Государственное бюджетное учреждение «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан» создано 22 июля 2020 года в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.02.2020 № 154 «О реорганизации в форме слияния отдельных государственных бюджетных учреждений Республики Татарстан» таких как: государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр развития традиционной культуры», государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан «Республиканский методический центр по учебным заведениям культуры и искусства», государственное бюджетное учреждение «Центр развития народных художественных промыслов и ремесел Республики Татарстан», государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов социокультурной сферы и искусства».

Основной целью деятельности Центра является актуализация уникальных культурных ресурсов коренных народов, проживающих на территории Республики Татарстан, как конкурентного потенциала развития республики.

В рамках основного вида деятельности Центра в установленном законодательством порядке, в рамках государственного задания, оказывает (выполняет) следующие государственные услуги (государственные работы):

— выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального наследия народов, проживающих на территории Республики Татарстан, в области традиционной культуры;

— проведение прикладных научных исследований;

— организация проведения культурно-массовых мероприятий;

— организация и проведение олимпиад, конкурсов и иных мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности;

— повышение квалификации работников социокультурной сферы.

Вся деятельность Центра направлена на сохранение уникальных культурных ресурсов коренных народов, проживающих на территории Республики Татарстан с помощью внедрения инновационных технологий.

Дата последнего обновления: