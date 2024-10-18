Гонцов Павел Игоревич
Общая информация
Родился 14 марта 1986 г. в г. Челябинск.
Образование:
— 2008 г. — Южно-Уральский государственный университет по специальности «менеджмент организации».
Трудовая деятельность:
— 2007 — 2010 гг. — специалист, малые операторы сотовой связи Южного Урала.
— 2010 — 2011 гг. — менеджер по ключевым клиентам Челябинского филиала ПАО «ВымпелКом».
— 2011 — 2015 гг. — руководитель направления продаж крупному бизнесу Челябинского филиала ПАО «ВымпелКом».
— 2015 — 2016 гг. — коммерческий директор по развитию корпоративного бизнеса Челябинского филиала ПАО «ВымпелКом».
— 2016 — 2018 гг. — начальник отдела по работе с корпоративным и государственным сегментами Челябинского филиала ПАО «Ростелеком».
— 2019 — 2021 гг. — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Приморского филиала ПАО «Ростелеком».
—С августа 2021 г. — директор филиала ПАО «Ростелеком» в РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420006, РТ, г. Казань, ул. Рахимова, 8
- Телефон: (843) 515-99-00
- Email: Pavel.Gontsov@volga.rt.ru
Дата последнего обновления: 18.10.2024