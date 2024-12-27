Список персон

Шарапов Марсель Айратович

Спорт, Фитнес-клубы

Общая информация

Родился 3 августа 1993 г. в г. Казань.

Образование:
— 2015 г. — Казанский Федеральный университет, экономический факультет по специальности «Банковское дело»,

Трудовая деятельность:
— С 2018 г. — заместитель директора ООО «ФитнесСпорт»
— Директор сети фитнес-клубов «Maximus»
— Депутат Казанской городской думы



Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420102, г. Казань, ул .Г.Баруди, д.8
  • Телефон: (843) 210-11-11
  • Email: Marsel.Sharapov@tatar.ru
  • Сайт: https://fcmaximus.ru/

Дата последнего обновления: 27.12.2024


Если вы нашли ошибку, напишите нам