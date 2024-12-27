Шарапов Марсель Айратович
Спорт, Фитнес-клубы
Общая информация
Родился 3 августа 1993 г. в г. Казань.
Образование:
— 2015 г. — Казанский Федеральный университет, экономический факультет по специальности «Банковское дело»,
Трудовая деятельность:
— С 2018 г. — заместитель директора ООО «ФитнесСпорт»
— Директор сети фитнес-клубов «Maximus»
— Депутат Казанской городской думы
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420102, г. Казань, ул .Г.Баруди, д.8
- Телефон: (843) 210-11-11
- Email: Marsel.Sharapov@tatar.ru
- Сайт: https://fcmaximus.ru/
Дата последнего обновления: 27.12.2024