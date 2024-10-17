Ганиев Марат Фирдинатович
Общая информация
Родился в г. Казани 31 октября 1988 г.
Образование:
— 2011 г. — Казанский (Приволжский) федеральный университет, юридический факультет.
Трудовая деятельность:
В 2006 г. — помощник юриста ООО «Консалтинг».
С 2006 по 2011 гг. — юрист ООО СК «ВИП».
С 2011 по 2013 гг. — директор ООО СК «ВИП».
С 2013 по 2014 гг. — директор ООО «Межрегионэкспертиза» по РТ.
С 2014 по 2019 гг. — директор ООО «Негосударственная межрегиональная экспертиза» г. Казань.
С 2019 — 2024 гг. — директор ПСО «ФОРС».
С 2020 г. — депутат Казанской городской Думы.
С марта 2020 г. — председатель СХПССК «САБАН».
С июня 2023 г. — директор ООО «Комфорт Билдинг»
Звания и награды:
Награжден благодарственными письмами Дрожжановского и Зеленодольского районов РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420037, г. Казань, ул. Волгоградская, 43
- Телефон: (843) 523-46-92, +7 917 887-35-59
- Email: M.Ganiev@tatar.ru
Дата последнего обновления: 17.10.2024