Список персон

Ганиев Марат Фирдинатович

Гос. ведомства, Строительство

Общая информация

Родился в г. Казани 31 октября 1988 г.

Образование:

— 2011 г. — Казанский (Приволжский) федеральный университет, юридический факультет.

Трудовая деятельность:

В 2006 г. — помощник юриста ООО «Консалтинг».
С 2006 по 2011 гг. — юрист ООО СК «ВИП».
С 2011 по 2013 гг. — директор ООО СК «ВИП».
С 2013 по 2014 гг. — директор ООО «Межрегионэкспертиза» по РТ.
С 2014 по 2019 гг. — директор ООО «Негосударственная межрегиональная экспертиза» г. Казань.
С 2019 — 2024 гг. — директор ПСО «ФОРС».
С 2020 г. — депутат Казанской городской Думы.
С марта 2020 г. — председатель СХПССК «САБАН».
С июня 2023 г. — директор ООО «Комфорт Билдинг»

Звания и награды:

Награжден благодарственными письмами Дрожжановского и Зеленодольского районов РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420037, г. Казань, ул. Волгоградская, 43
  • Телефон: (843) 523-46-92, +7 917 887-35-59
  • Email: M.Ganiev@tatar.ru

Дата последнего обновления: 17.10.2024


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