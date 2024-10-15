Гайнетдинов Айрат Фархетдинович
Общая информация
Родился в Казани 28 февраля 1981.
Образование:
— 2004 г. — Казанский государственный университет по специальности «Юриспруденция»
— 2013 г. — Высшую школа менеджмента (МВА).
Трудовая деятельность:
В 1999 г. — водитель электропогрузчика ОАО «Казмолкомбинат».
В 2002 г.— юрист в строительной фирме ООО «ВКТ».
В 2003 г. — референт, ведущий референт, старший юрисконсульт, ведущий юрист ОАО «Ак Барс» Банк.
В 2006 г.— генеральный директор МУП «Дворец единоборств «Ак Барс».
С 2010 года по настоящее время — директор АНО «Дворец единоборств «Ак Барс».
С 2019 год по настоящее время — генеральный директор ООО «Центр независимой оценки «Эксперт» и ООО «Брокер Эксперт».
Заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан.
Награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта Республики Татарстан», медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» и грамотой к памятной медали «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани», награжден почетной грамотой мэра г. Казань.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420133, г. Казань, пр.Ямашева, 100а
- Телефон: 917 277-31-13
- Email: Ayrat.Gaynetdinov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 15.10.2024