Андреева Людмила Николаевна

Общая информация

Родилась 12 ноября 1951 г. в Казани.

Образование:

— 1973 г. — Окончила Казанский государственный педагогический институт по специальности «учитель математики».

Трудовая деятельность:

— 1973 — 1976 гг. — учитель математики в средней школе №95 г. Казани, в школе №114 г. Казани.

— 1976 — 1978 гг. — секретарь Приволжского РК ВЛКСМ.

— 1978 — 1979 гг. — заведующая отделом пропаганды и агитации в Приволжском РК КПСС.

— 1979 — 1983 гг. — директор средней школы №17 г. Казани.

— 1983 — 1995 гг. — заведующая отделом народного образования Приволжского района.

— 1995 — 2006 гг. — народный депутат Городского совета, заместитель председателя Казанского Городского совета народных депутатов.

— 2006 — 2010 гг. — заместитель главы муниципального образования г. Казани.

— 2010 — 2013 гг. — секретарь Казанской городской Думы.

— 2013 — 2015 гг. — заместитель главы муниципального образования города Казани.

— 2015 — 2017 гг. — секретарь Казанской городской Думы.

— 2017 — 2020 гг. — заместитель главы г. Казани.

— С 2020 г. — депутат Казанской городской думы.

Звания и награды:

— Заслуженный учитель школы РТ.

— Кандидат педагогических наук.

— Государственный советник РТ 1 класса.

— Занесена в Книгу Почета Казани.

Награждена знаком «Отличник народного просвещения РФ» (1991 г.), почетной грамотой министерства народного образования ТАССР (1990 г.), благодарностью РОНО Приволжского района г. Казани (1982 г., 1983 г.), почетными грамотами министерства просвещения РСФСР (1983 г.), РТ (2001 г.), г. Казани (2002 г., 2003 г.), медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), орденом Дружбы (2006 г.), благодарственным письмом председателя Государственного Совета РТ (2006 г., 2010 г.), благодарностью мэра Казани (2010 г.), медалью РТ «За доблестный труд» (2011 г.), благодарственным письмом президента РТ (2011 г.), XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани (2013 г.), памятной медалью «XXII Олимпийские зимние игры и XI Параолимпийские игры 2014 года в г. Сочи» (2014 г.), медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления в РТ» (2015 г.), медалью «100 лет ТАССР» (2020 г.).





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