Волков Александр Иванович
Общая информация
Родился 04 Мая 1960
Образование:
— 1983 г.— Казанский авиационный институт по специальности «радиоинженер».
Трудовая деятельность:
— 1985 по 1988 гг. — инженер на КАПО им. С.Горбунова.
— 1988 по 1991 гг. — инструктор парткома КАПО им. С.Горбунова.
— 1991 по 1992 гг. — помощник председателя исполкома Казанского городского совета народных депутатов.
— 1992 по 1999 гг. — помощник, главный помощник, заместитель главы администрации г. Казани.
— 1999 по 2000 гг. — заведующий отделом писем и приема граждан аппарата президента РТ.
— 2000 по 2006 гг. — заведующий общим отделом управления делами президента РТ.
— 2006 г. — начальник управления документационного обеспечения и контроля Раиса РТ.
Звания и награды:
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2020 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014, г.Казань, Кремль
- Телефон: (843) 264-16-16
- Email: Aleksandr.Volkov@tatar.ru
- Сайт: https://rais.tatarstan.ru/apparat/structure?department_id=119825
Дата последнего обновления: 14.10.2024