Ахметзянов Альберт Мингаязович
Общая информация
Родился 22 декабря 1970 в Казани.
Образование:
— 1994 г. — Казанский национальный исследовательский технологический университет.
Трудовая деятельность:
Вся трудовая деятельность Альберта Ахметзянова связана с АО «НИИТурбокомпрессор им.В.Б.Шнеппа». После окончания университета он устроился инженером-конструктором в отдел №310. За годы работы он прошел путь от инженера-конструктора 3, 2, 1 и высшей категорий до первого заместителя генерального директора.
В 2022 году был назначен генеральным директором предприятия.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420029, ул. Сибирский Тракт, д. 40
- Телефон: (843) 221-53-53
- Email: niitk@niitk.ru
- Сайт: https://niitk-kazan.ru/
Дата последнего обновления: 07.10.2024