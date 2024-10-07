Ахметзянов Альберт Мингаязович

Общая информация

Родился 22 декабря 1970 в Казани.

Образование:

— 1994 г. — Казанский национальный исследовательский технологический университет.

Трудовая деятельность:

Вся трудовая деятельность Альберта Ахметзянова связана с АО «НИИТурбокомпрессор им.В.Б.Шнеппа». После окончания университета он устроился инженером-конструктором в отдел №310. За годы работы он прошел путь от инженера-конструктора 3, 2, 1 и высшей категорий до первого заместителя генерального директора.

В 2022 году был назначен генеральным директором предприятия.





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