Список персон

Ахметзянов Альберт Мингаязович

Промышленность, Производства

Общая информация

Родился 22 декабря 1970 в Казани.

Образование:

— 1994 г. — Казанский национальный исследовательский технологический университет.

Трудовая деятельность:

Вся трудовая деятельность Альберта Ахметзянова связана с АО «НИИТурбокомпрессор им.В.Б.Шнеппа». После окончания университета он устроился инженером-конструктором в отдел №310. За годы работы он прошел путь от инженера-конструктора 3, 2, 1 и высшей категорий до первого заместителя генерального директора.

В 2022 году был назначен генеральным директором предприятия.


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420029, ул. Сибирский Тракт, д. 40
  • Телефон: (843) 221-53-53
  • Email: niitk@niitk.ru
  • Сайт: https://niitk-kazan.ru/

Дата последнего обновления: 07.10.2024


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