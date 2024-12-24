Хузин Альберт Робертович
Общая информация
Родился 9 июня 1974г. в с.Сарманово.
Образование:
Окончил Московский университет потребительской кооперации.
Трудовая деятельность:
С 2016г. по 2018г. — начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Муслюмовского муниципального района республики татарстан.
С 2019г. по 2021г. — директор ООО «ДЦ Август-Агротехнологии».
С 2021 г. — и.о.Главы Муслюмовского муниципального района.
С 18 марта 2022г. — Глава Муслюмовского муниципального района.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Муслюмово
- Адрес: 423970, с.Муслюмово, ул.Пушкина, 41
- Телефон: 8 (84396) 2-59-00
- Email: muslum@tatar.ru
- Сайт: https://muslumovo.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 24.12.2024