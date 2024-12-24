Список персон

Хузин Альберт Робертович

Гос. ведомства, Администрации районов республики

Общая информация

Родился 9 июня 1974г. в с.Сарманово.

Образование:

Окончил Московский университет потребительской кооперации.

Трудовая деятельность:

С 2016г. по 2018г. — начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Муслюмовского муниципального района республики татарстан.

С 2019г. по 2021г. — директор ООО «ДЦ Август-Агротехнологии».

С 2021 г. — и.о.Главы Муслюмовского муниципального района.

С 18 марта 2022г. — Глава Муслюмовского муниципального района.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Муслюмово
  • Адрес: 423970, с.Муслюмово, ул.Пушкина, 41
  • Телефон: 8 (84396) 2-59-00
  • Email: muslum@tatar.ru
  • Сайт: https://muslumovo.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 24.12.2024


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