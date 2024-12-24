Худайнатов Эдуард Юрьевич

Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

Эдуард Худайнатов родился в 1960 году в Центральной Азии [1].

Образование

— 1996 г. — Эдуард Худайнатов защитил дипломную работу в Международной академии предпринимательства с присвоением квалификации «экономист».

— 2000 г. — получение второго высшего образования. Стал дипломированным юристом на базе Тюменского госуниверситета [2].

Трудовая деятельность

— 1981 г. — Худайнатов Эдуард после трехлетней службы в качестве морского пограничника прибыл в Нефтеюганск. Монтировал буровые установки.

— 1985 г. — Эдуард Юрьевич Худайнатов устроился в сургутское отделение Миннефтегазстроя, где со временем стал мастером.

— Конец 1980-х — на собственные средства открыл небольшое агропроизводство, специализировался на дефицитном на тот момент в ХМАО мясном и молочном сегментах.

— На 1993 г. — Эдуард Юрьевич Худайнатов руководил тремя коммерческими организациями (разработка залежей газа и нефти; торговля; торговое помещение).

— 1996 г. — Худайнатов Эдуард Юрьевич был наделен статусом госслужащего. Он совместил два руководящих поста в ХМАО: заместителя руководителя Нефтеюганского района и главы администрации поселка Пойковский, где провел масштабное обновление инфраструктуры.

— 1997 г. — Эдуард Худайнатов вошел в состав второго созыва Тюменского регионального парламента. Способствовал нормативному обеспечению происходящих в субъекте перемен, связанных с улучшением социально-экономического положения.

— В 2001 г. — законодательную область сменил на исполнительную. Был инспектором со стороны федерального центра, специализировался на Ненецком автономном округе. Худайнатов Эдуард Юрьевич контролировал реализацию различных программ, координировал взаимодействие властей субъекта с федеральными министерствами, службами, комитетами и агентствами.

— В 2003 г. — перешел в государственный сектор экономики. Эдуард Худайнатов возглавил «Севернефтегазпром» (дочернее по отношению к «Газпрому» предприятие). Сыграл важную роль во вводе в эксплуатацию месторождения на Ямале.

— В 2008 г. — Худайнатов Эдуард по приглашению Игоря Сечина занял кресло вице-президента НК «Роснефть». В 2010-м повышен до позиции президента [3]. В те годы фиксировался серьезный рост уровня добычи и финансовых показателей. Задействовались новые участки залежей углеводородов.

— В 2013 г. — Худайнатов Эдуард основал ННК («Независимая нефтегазовая компания»). Через пять лет она была на 97-м месте в рейтинге крупнейших коммерческих организаций РФ по версии Forbes. В 2021-м заняла в нем 31-ю строчку [4]. Худайнатов Эдуард ННК вел по пути постепенного и грамотного расширения объектов добычи [5]. Была открыта сеть автозаправок в ряде дальневосточных субъектов. В Рамках концепции социальной ответственности бизнеса компания не раз замораживала или даже опускала отпускную цену на литр бензина и других нефтепродуктов [6]. Худайнатов Эдуард ННК сориентировал на соблюдение высоких экостандартов. В 2020-м она заняла 17-е место в рейтинге экологической открытости участников российского нефтегазового рынка. На Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе ННК проведена масштабная модернизация с намерением минимизировать ущерб природе [7].

Награды и звания

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2000 год);

Лауреат Всероссийской премии финансистов «Репутация» 2011 года в номинации «За вклад в повышение финансовой прозрачности российской биржевой компании — эмитента».

орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2012 год);

орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2019 год);

орден Почета;

звание «Почетный нефтяник»

Государственный советник РФ II и III классов

Дата последнего обновления: