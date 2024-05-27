Список персон

Абдулганиева Диана Ильдаровна

Гос. ведомства, Министерства

Общая информация

Главный внештатный специалист по терапии министерства здравоохранения РТ

Родилась 11 октября 1975 года.

Образование:
— В 1998 г.— Казанский государственный медицинский университет.
— В 2015 г. — Магистратура НИУ «Высшая Школа Экономики», г. Москва, специальность «Управление в высшем образовании».

Трудовая деятельность:
— С 2013 г. — Заведующая кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» МЗ РФ.
— С 2017 г. — Главный внештатный специалист-терапевт МЗ РТ.
— С 2017 г. — Заместитель Председателя Аттестационной Комиссии по терапевтическим специальностям МЗ РТ.
— С 2019 г. — проректор ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» МЗ РФ.

Награды и поощрения:
 — Заслуженный врач Республики Татарстан.
— ВАК присвоено звание Профессора по специальности «внутренние болезни» (2018).
— Доктор медицинских наук.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань

Дата последнего обновления: 27.05.2024


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