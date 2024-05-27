Абдулганиева Диана Ильдаровна
Общая информация
Главный внештатный специалист по терапии министерства здравоохранения РТ
Родилась 11 октября 1975 года.
Образование:
— В 1998 г.— Казанский государственный медицинский университет.
— В 2015 г. — Магистратура НИУ «Высшая Школа Экономики», г. Москва, специальность «Управление в высшем образовании».
Трудовая деятельность:
— С 2013 г. — Заведующая кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» МЗ РФ.
— С 2017 г. — Главный внештатный специалист-терапевт МЗ РТ.
— С 2017 г. — Заместитель Председателя Аттестационной Комиссии по терапевтическим специальностям МЗ РТ.
— С 2019 г. — проректор ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» МЗ РФ.
Награды и поощрения:
— Заслуженный врач Республики Татарстан.
— ВАК присвоено звание Профессора по специальности «внутренние болезни» (2018).
— Доктор медицинских наук.
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- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 27.05.2024