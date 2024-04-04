Мутавчи Аркадий Иванович

Общая информация

Бизнесмен, финансист и основатель инвестиционного холдинга Tacticum, акционер Tacticum Investments. На протяжении своей карьеры Мутавчи Аркадий накопил уникальные навыки и опыт в области предпринимательства, инвестиций и управления активами, применяя разнообразные подходы к диверсификации инвестиционного портфеля.



Ранний возраст и обучение

Аркадий Мутавчи родился в семье интеллигенции. Он приступил к работе ещё старшеклассником, зарабатывая деньги на местном рыбном предприятии. После выпуска из школы прошел службу в Советской армии. Аркадий Мутавчи получил диплом юриста и успешно защитил кандидатскую диссертацию. Также он закончил курсы повышения квалификации в области экономики и управления.

Карьера и профессиональная деятельность

Формирование стартового капитала для бизнеса происходило в Молдавии, где Мутавчи Аркадий работал в совместном предприятии «Сиджата». Этот опыт позволил получить квалифицированные знания и навыки в области международной торговли и бартерных сделок. С 1992 года Аркадий Иванович Мутавчи поработал в различных компаниях, отличавшихся масштабами и сферами деятельности, что позволило ему получить разносторонний опыт. Поворотным моментом в карьере стало приобретение и развитие управляющей компании «Триград». Управляя данной компанией Мутавчи, расширил свой инвестиционный горизонт и положил начало успешной инвестиционной карьере.

Мутавчи Аркадий создал свои первые компании — торгово-финансовый холдинг «Шельда» и финансово-промышленную компанию «Профинтек», которые специализировались на торговле металлопрокатом, нефтепродуктами, бартере и торговле ценными бумагами. Этот период ознаменовался активным ростом стартового капитала предпринимателя.

Инвестиционная деятельность

Операции в области инвестиций стали основными источниками накопления капитала Аркадия Мутавчи. С 1992 по 1997 год он активно участвовал в сделках на фондовых и внебиржевых рынках России, приумножая свой капитал. В последующие годы Мутавчи расширил свой инвестиционный портфель, включив в него альтернативные инвестиции.

Мутавчи стал квалифицированным инвестором и начал инвестировать в недвижимость, ценные бумаги и другие виды активов.

Следующим важным шагом стало создание инвестиционной группы Tacticum, которая впоследствии приобрела компанию Tacticum Investments S.A.

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