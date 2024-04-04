Tacticum Investments S.A.
Общая информация
Tacticum Investments S.A. — частная компания, основанная Аркадием Ивановичем Мутавчи. Ее основная область деятельности — прямые и портфельные инвестиции.
Становление и ранние этапы деятельности
Tacticum Investments основана 10 лет назад. Первое ее название — Long Term Investments Luxembourg S.A. (LTIL). Компания создавалась для осуществления сделок с инвестициями на западных рынках капитала. Юрисдикция компании в Люксембурге была выбрана с учётом рекомендаций потенциальных кредиторов. Первая значимая сделка LTIL — покупка акций Camfin S.p.A. В последующем компания продала свою долю в этом проекте в рамках плановой реструктуризации своего акционерного участия. На данном этапе становления компании LTIL заложила основы успеха — структурирование сложных сделок, привлечение финансирования, управление крупными активами и взаимодействие с разными участниками рынка.
Смена собственника и ребрендинг
В 2017 году группа WHPA приобрела 100% акций материнской компании LTIL — ООО «Долгосрочные инвестиции». Ожидалось, что стоимость акций Pirelli (которыми косвенно владела LTIL) вырастет после их листинга и увеличится дивидендная доходность. Ставка не оправдалась и через 2 года WHPA продала LTIL группе компаний Tacticum. Вскоре LTIL изменяет свое название на новое — Tacticum Investments S.A. и делает ставку на новые инвестиционные стратегии.
Диверсификация и развитие портфеля
В 2019 году LTIL приобрела долевое участие в аптечной сети 36.6, покупая ее акции. Сделка укрепила Tacticum Investments: диверсифицировала портфель по секторам (производство и здравоохранение) и географии (мировой и российский рынки), повысила устойчивость к колебаниям экономической ситуации. Позже Аркадий Мутавчи продает долю в аптечной сети для оптимизации инвестиционного портфеля.
Современная инвестиционная деятельность
Компания скорректировала свой курс после продажи акций Pirelli в 2023 году. Сейчас Tacticum Investments придерживается диверсифицированной инвестиционной стратегии, сочетает портфельные и прямые инвестиции: операции с ценными бумагами, сделки по реструктуризации активов, их купле-продаже с привлечением собственных средств и партнерского финансирования.
Диверсифицированный подход обеспечивает Tacticum Investments под управлением Мутавчи Аркадия устойчивость к рыночным циклам и максимизацию доходности для инвесторов.
За свою историю Tacticum Investments S.A. прошла путь трансформации до современной частной инвестиционной компании. Профессиональная команда экспертов, собранная Мутавчи Аркадием, обеспечивает компании конкурентные преимущества.
Контакты
- Адрес: 51, Blvd. Grande-Duchesse Charlotte L-1330, Luxembourg
- Телефон: +352 271 772 30
- Email: info.lu@t-investments.lu
- Сайт: https://www.t-investments.lu
Дата последнего обновления: 04.04.2024