Ялилов Айнур Дамирович
Общая информация
Общая информация
Родился 25 июля 1990 года в с. Старые Бугады Актанышского района.
Образование
Окончил ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» по специальности «Юриспруденция». Соискатель кафедры предпринимательского и энергетического права.
Деятельность
Управляющий партнер юридической фирмы «Yalilov & Partners».
Отдельной специализацией Ялилова А.Д. являются споры в сфере строительного подряда, в рамках данных споров он осуществляет комплексную защиту интересов участников сферы строительства по объёмным и проблемным проектам.
Автор научных статей в рецензируемых научных изданиях по юридической и строительной направленностям на темы:
- договорное регулирование гражданско-правовых отношений, обеспечивающих участие инженера в строительстве;
- гражданско-правовые договоры как регуляторы отношений в области строительства;
- перспективы развития правового регулирования отношений в области строительства в условиях экономических санкций;
- договорные конструкции в сфере строительства: межотраслевой аспект;
- развитие механизмов альтернативного урегулирования споров в строительстве;
- регулирование сферы проектирования и строительства при использовании технологии информационного моделирования (BIM);
- к вопросу о создании специализированных судов в области строительства: сравнительно-правовой аспект.
Работает над диссертационным исследованием на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему «Договорные конструкции в сфере строительства».
В своем исследовании анализирует иностранный опыт правового регулирования строительной деятельности, применение различных юридических конструкций договора строительного подряда, в т.ч. унифицированных проформ договоров, применяемых в Великобритании и США, а также специальных форм договоров в сфере строительства, разработанных и применяемых в рамках FIDIC (Международная федерация инженеров-консультантов).
В структуре фирмы является также руководителем судебно-арбитражной практики, имеет опыт юридического сопровождения запусков совместных предприятий с российскими и иностранными инвестициями, а также обширный опыт ведения судебных разбирательств в области хозяйственного права.
Обладает большим опытом разрешения споров с применением различных правовых процедур на территории Российской Федерации, Канады, Литвы и Казахстана.
Включен в персональный список ведущих юристов России по версии Коммерсантъ, Право.ру, Бизнес Online в номинациях «Разрешение коммерческих споров», «Разрешение споров в судах общей юрисдикции», «Строительство и недвижимость».
Включен в кадровый резерв Раиса Республики Татарстан (резерв управленческих кадров Республики Татарстан).
Участие в профессиональных объединениях
- Председатель Совета Ассоциации выпускников юридического факультета Казанского (Приволжского) Федерального университета
- Руководитель офиса Волго-Камского отделения Арбитражного центра при РСПП в Республике Татарстан
- Член Совета Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации Ассоциации юристов России
- Член инвестиционной группы Республики Татарстан по подтверждению Регионального инвестиционного стандарта
- Эксперт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве
- Арбитр Татарстанского республиканского состава Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей
- Член комиссии по совершенствованию законодательства при Татарстанском региональном отделении Ассоциации юристов России
Награды
- Благодарность Президента Республики Татарстан за активную общественную деятельность и вклад в защиту прав и законных интересов граждан (Указ от 03.12.2020 г. № 353);
- Благодарность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве за личный вклад
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Казань ул. Фатыха Карима, д. 20
- Телефон: 8 843 5 900 200
- Email: a.yalilov@ypartners.ru
Дата последнего обновления: 30.12.2024