Список персон

Ялилов Айнур Дамирович

Аудит, консалтинг и юридические услуги
Ялилов Айнур Дамирович
Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

Общая информация

Родился 25 июля 1990 года в с. Старые Бугады Актанышского района.

Образование

Окончил ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» по специальности «Юриспруденция». Соискатель кафедры предпринимательского и энергетического права.

Деятельность

Управляющий партнер юридической фирмы «Yalilov & Partners».

Отдельной специализацией Ялилова А.Д. являются споры в сфере строительного подряда, в рамках данных споров он осуществляет комплексную защиту интересов участников сферы строительства по объёмным и проблемным проектам.

Автор научных статей в рецензируемых научных изданиях по юридической и строительной направленностям на темы:

  • договорное регулирование гражданско-правовых отношений, обеспечивающих участие инженера в строительстве;
  • гражданско-правовые договоры как регуляторы отношений в области строительства;
  • перспективы развития правового регулирования отношений в области строительства в условиях экономических санкций;
  • договорные конструкции в сфере строительства: межотраслевой аспект;
  • развитие механизмов альтернативного урегулирования споров в строительстве;
  • регулирование сферы проектирования и строительства при использовании технологии информационного моделирования (BIM);
  • к вопросу о создании специализированных судов в области строительства: сравнительно-правовой аспект.

Работает над диссертационным исследованием на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему «Договорные конструкции в сфере строительства».

В своем исследовании анализирует иностранный опыт правового регулирования строительной деятельности, применение различных юридических конструкций договора строительного подряда, в т.ч. унифицированных проформ договоров, применяемых в Великобритании и США, а также специальных форм договоров в сфере строительства, разработанных и применяемых в рамках FIDIC (Международная федерация инженеров-консультантов).

В структуре фирмы является также руководителем судебно-арбитражной практики, имеет опыт юридического сопровождения запусков совместных предприятий с российскими и иностранными инвестициями, а также обширный опыт ведения судебных разбирательств в области хозяйственного права.

Обладает большим опытом разрешения споров с применением различных правовых процедур на территории Российской Федерации, Канады, Литвы и Казахстана.

Включен в персональный список ведущих юристов России по версии Коммерсантъ, Право.ру, Бизнес Online в номинациях «Разрешение коммерческих споров», «Разрешение споров в судах общей юрисдикции», «Строительство и недвижимость».

Включен в кадровый резерв Раиса Республики Татарстан (резерв управленческих кадров Республики Татарстан).

Участие в профессиональных объединениях

  • Председатель Совета Ассоциации выпускников юридического факультета Казанского (Приволжского) Федерального университета
  • Руководитель офиса Волго-Камского отделения Арбитражного центра при РСПП в Республике Татарстан
  • Член Совета Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации Ассоциации юристов России
  • Член инвестиционной группы Республики Татарстан по подтверждению Регионального инвестиционного стандарта
  • Эксперт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве
  • Арбитр Татарстанского республиканского состава Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей
  • Член комиссии по совершенствованию законодательства при Татарстанском региональном отделении Ассоциации юристов России

Награды

  • Благодарность Президента Республики Татарстан за активную общественную деятельность и вклад в защиту прав и законных интересов граждан (Указ от 03.12.2020 г. № 353);
  • Благодарность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве за личный вклад

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г. Казань ул. Фатыха Карима, д. 20
  • Телефон: 8 843 5 900 200
  • Email: a.yalilov@ypartners.ru

Дата последнего обновления: 30.12.2024


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