Ялилов Айнур Дамирович

Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

Общая информация

Родился 25 июля 1990 года в с. Старые Бугады Актанышского района.

Образование

Окончил ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» по специальности «Юриспруденция». Соискатель кафедры предпринимательского и энергетического права.

Деятельность

Управляющий партнер юридической фирмы «Yalilov & Partners».

Отдельной специализацией Ялилова А.Д. являются споры в сфере строительного подряда, в рамках данных споров он осуществляет комплексную защиту интересов участников сферы строительства по объёмным и проблемным проектам.

Автор научных статей в рецензируемых научных изданиях по юридической и строительной направленностям на темы:

договорное регулирование гражданско-правовых отношений, обеспечивающих участие инженера в строительстве;

гражданско-правовые договоры как регуляторы отношений в области строительства;

перспективы развития правового регулирования отношений в области строительства в условиях экономических санкций;

договорные конструкции в сфере строительства: межотраслевой аспект;

развитие механизмов альтернативного урегулирования споров в строительстве;

регулирование сферы проектирования и строительства при использовании технологии информационного моделирования (BIM);

к вопросу о создании специализированных судов в области строительства: сравнительно-правовой аспект.

Работает над диссертационным исследованием на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему «Договорные конструкции в сфере строительства».

В своем исследовании анализирует иностранный опыт правового регулирования строительной деятельности, применение различных юридических конструкций договора строительного подряда, в т.ч. унифицированных проформ договоров, применяемых в Великобритании и США, а также специальных форм договоров в сфере строительства, разработанных и применяемых в рамках FIDIC (Международная федерация инженеров-консультантов).

В структуре фирмы является также руководителем судебно-арбитражной практики, имеет опыт юридического сопровождения запусков совместных предприятий с российскими и иностранными инвестициями, а также обширный опыт ведения судебных разбирательств в области хозяйственного права.

Обладает большим опытом разрешения споров с применением различных правовых процедур на территории Российской Федерации, Канады, Литвы и Казахстана.

Включен в персональный список ведущих юристов России по версии Коммерсантъ, Право.ру, Бизнес Online в номинациях «Разрешение коммерческих споров», «Разрешение споров в судах общей юрисдикции», «Строительство и недвижимость».

Включен в кадровый резерв Раиса Республики Татарстан (резерв управленческих кадров Республики Татарстан).

Участие в профессиональных объединениях

Председатель Совета Ассоциации выпускников юридического факультета Казанского (Приволжского) Федерального университета

Руководитель офиса Волго-Камского отделения Арбитражного центра при РСПП в Республике Татарстан

Член Совета Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации Ассоциации юристов России

Член инвестиционной группы Республики Татарстан по подтверждению Регионального инвестиционного стандарта

Эксперт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве

Арбитр Татарстанского республиканского состава Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей

Член комиссии по совершенствованию законодательства при Татарстанском региональном отделении Ассоциации юристов России

Награды

Благодарность Президента Республики Татарстан за активную общественную деятельность и вклад в защиту прав и законных интересов граждан (Указ от 03.12.2020 г. № 353);

Благодарность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве за личный вклад

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