ООО Юридическая фирма «Yalilov & Partners»
Общая информация
ООО «Юридическая фирма «Yalilov & Partners», год основания 2021
Общая информация
Yalilov & Partners —российская юридическая фирма, которая оказывает консультационные услуги в области права во всех ключевых отраслях бизнеса.
Свою репутацию и позиции Yalilov & Partners подтверждает успешным ведением дел и заслуженными наградами и премиями:
- Издательский Дом «Коммерсантъ» рейтинг «Лидеры рынка юридических услуг России» (1 место в номинациях «Разрешение споров в судах общей юрисдикции», «Уголовное право: должностные и экономические преступления», 2 место в номинации «Арбитражное судопроизводство: разрешение коммерческих споров: mid-market»)
- Рейтинг лучших юридических компаний России «Право.ru-300» (1 группа — уголовное право, 2 группа — недвижимость, земля, строительство; разрешение споров в судах общей юрисдикции, 4 группа — арбитражное судопроизводство (крупные споры — high market); банкротство)
- Forbes Club Legal Ranking («Рекомендованные фирмы» в номинации «Антикоррупционное управление: защита личных активов и бизнеса в РФ/ реструктуризация активов», «Ведущие фирмы» в номинации «Уголовно-правовая защита»)
Команда юристов Yalilov & Partners защищает права и законные интересы клиентов в арбитражных судах и судах общей юрисдикции всех уровней: урегулирование споров, банкротство, уголовно-правовая практика, строительство и недвижимость, международно-правовая практика, корпоративное право, электоральное право.
Руководство
Управляющий партнер — Ялилов Айнур Дамирович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Республика Татарстан, Казань, ул. Фатыха Карима, д. 20, офис 2 420021, а/я 525
- Телефон: +7 (843) 5 900 200
- Email: info@ypartners.ru
Дата последнего обновления: 01.08.2023