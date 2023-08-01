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ООО Юридическая фирма «Yalilov & Partners»

Аудит, консалтинг и юридические услуги

Общая информация

ООО «Юридическая фирма «Yalilov & Partners», год основания 2021

Общая информация

Yalilov & Partners —российская юридическая фирма, которая оказывает консультационные услуги в области права во всех ключевых отраслях бизнеса.

Свою репутацию и позиции Yalilov & Partners подтверждает успешным ведением дел и заслуженными наградами и премиями:

  • Издательский Дом «Коммерсантъ» рейтинг «Лидеры рынка юридических услуг России» (1 место в номинациях «Разрешение споров в судах общей юрисдикции», «Уголовное право: должностные и экономические преступления», 2 место в номинации «Арбитражное судопроизводство: разрешение коммерческих споров: mid-market»)
  • Рейтинг лучших юридических компаний России «Право.ru-300» (1 группа — уголовное право, 2 группа — недвижимость, земля, строительство; разрешение споров в судах общей юрисдикции, 4 группа — арбитражное судопроизводство (крупные споры — high market); банкротство)
  • Forbes Club Legal Ranking («Рекомендованные фирмы» в номинации «Антикоррупционное управление: защита личных активов и бизнеса в РФ/ реструктуризация активов», «Ведущие фирмы» в номинации «Уголовно-правовая защита»)


Команда юристов Yalilov & Partners защищает права и законные интересы клиентов в арбитражных судах и судах общей юрисдикции всех уровней: урегулирование споров, банкротство, уголовно-правовая практика, строительство и недвижимость, международно-правовая практика, корпоративное право, электоральное право.

Руководство

Управляющий партнер — Ялилов Айнур Дамирович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Республика Татарстан, Казань, ул. Фатыха Карима, д. 20, офис 2 420021, а/я 525
  • Телефон: +7 (843) 5 900 200
  • Email: info@ypartners.ru

Дата последнего обновления: 01.08.2023


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