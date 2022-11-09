Бакирова Гуля Ильгизаровна
Общая информация
Основатель группы компаний OMG.
Образование:
КФУ, факультет иностранных языков
Трудовая деятельность:
В 2013 основала студию Smart design, совместно с партнёрами (реализовали проекты Рай, Легенда, гостиница Рамада, Траттории, Максимус)
В 2015 переехала в Италию, училась и открывала рестораны там.
В 2019 вернулась в Казань и открыла вместе с партнёром центр дизайна Omg, который объединяет 6 направлений
- дизайн интерьеров
- архитектуру
- отделочные работы
- маркетинг
- ресторанный консалтинг
- шоурум
Мы спроектировали и открыли более сотни коммерческих проектов по всем России и Европе. Реализуем не только коммерческие проекты, но и проектируем жилую недвижимость.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Жуковского, 6
- Телефон: +7 (960) 055-77-76
- Email: BAKIROVADESIGNER@GMAIL.COM
- Сайт: http://omgdesign.ru/
Дата последнего обновления: 09.11.2022