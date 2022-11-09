Список персон

Бакирова Гуля Ильгизаровна

Строительство, Проектирование
Бакирова Гуля Ильгизаровна

Общая информация

Основатель группы компаний OMG.

Образование:

КФУ, факультет иностранных языков

Трудовая деятельность:

В 2013 основала студию Smart design, совместно с партнёрами (реализовали проекты Рай, Легенда, гостиница Рамада, Траттории, Максимус)

В 2015 переехала в Италию, училась и открывала рестораны там.

В 2019 вернулась в Казань и открыла вместе с партнёром центр дизайна Omg, который объединяет 6 направлений

  • дизайн интерьеров
  • архитектуру
  • отделочные работы
  • маркетинг
  • ресторанный консалтинг
  • шоурум

Мы спроектировали и открыли более сотни коммерческих проектов по всем России и Европе. Реализуем не только коммерческие проекты, но и проектируем жилую недвижимость.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Жуковского, 6
  • Телефон: +7 (960) 055-77-76
  • Email: BAKIROVADESIGNER@GMAIL.COM
  • Сайт: http://omgdesign.ru/

Дата последнего обновления: 09.11.2022


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