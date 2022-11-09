Центр дизайна OMG
Строительство, Проектирование, Коммерческая недвижимость
Общая информация
Центр дизайна OMG объединяет 6 направлений:
- дизайн интерьеров,
- архитектуру и инженерию,
- строительство и отделку,
- шоурум с отделочными материалами, светом и мебелью,
- маркетинг,
- ресторанный консалтинг и Start up ресторанов в одну большую семью OMG design.
Более 300 реализованных объектов в России и за рубежом. Десятки спроектированных ресторанов, отелей и офисов. Огромный опыт на стройках. Специалисты по комплектации и надзору. И просто позитивные люди, любящие свою работу.
Основатель группы компаний OMG — Бакирова Гуля Ильгизаровна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Жуковского, 6
- Телефон: +7 (960) 055-77-76
- Email: BAKIROVADESIGNER@GMAIL.COM
- Сайт: http://omgdesign.ru/
Дата последнего обновления: 09.11.2022