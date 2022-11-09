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Центр дизайна OMG

Строительство, Проектирование, Коммерческая недвижимость
Центр дизайна OMG

Общая информация

Центр дизайна OMG объединяет 6 направлений:

  • дизайн интерьеров,
  • архитектуру и инженерию,
  • строительство и отделку,
  • шоурум с отделочными материалами, светом и мебелью,
  • маркетинг,
  • ресторанный консалтинг и Start up ресторанов в одну большую семью OMG design.

Более 300 реализованных объектов в России и за рубежом. Десятки спроектированных ресторанов, отелей и офисов. Огромный опыт на стройках. Специалисты по комплектации и надзору. И просто позитивные люди, любящие свою работу.

Основатель группы компаний OMG — Бакирова Гуля Ильгизаровна


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Жуковского, 6
  • Телефон: +7 (960) 055-77-76
  • Email: BAKIROVADESIGNER@GMAIL.COM
  • Сайт: http://omgdesign.ru/

Дата последнего обновления: 09.11.2022


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