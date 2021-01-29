Чураков Антон Владимирович
Общая информация
Родился 24 февраля 1983 года в Казани.
Образование
2005 г. — окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, юридический факультет.
Трудовая деятельность
2005-2006 гг. — судебный пристав-исполнитель Московского районного отделения судебных приставов, г. Казань.
2006-2007 гг. — ведущий специалист-эксперт отдела организации исполнительного производства Московского районного отделения судебных приставов, г. Казань.
2007-2008 гг. — главный специалист-эксперт (по координации и контролю за исполнением судебных актов и актов специально уполномоченных органов) Московского районного отделения судебных приставов г. Казани.
2008-2009 гг. — помощник Зеленодольского городского прокурора.
2009-2010 гг. — старший помощник Зеленодольского городского прокурора.
2010 г. — помощник прокурора РТ по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами республики, органами местного самоуправления.
2010-2011 гг. — старший прокурор отдела №1 по надзору за законностью правовых актов и соблюдением законодательства в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры РТ.
2015-2016 гг. — заместитель Зеленодольского городского прокурора.
2016-2021 гг. — прокурор Менделеевского района РТ.
С 2021 г. по настоящее время — прокурор Кукморского района РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Кукмор
- Адрес: 422110, ул. Ленина, д. 40
- Телефон: (84364) 2-65-51
- Email: Kuk.Prok@tatar.ru
Дата последнего обновления: 29.01.2021