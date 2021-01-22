Абрамович Наталья Вадимовна

Общая информация

Родилась 27 января 1974 года в Казани.

Образование

1995 г. — окончила Казанский государственный педагогический университет по специальности «преподаватель физической культуры».

2005 г. — окончила Академию государственной службы при Президенте РТ по специальности «менеджер государственной службы».

Трудовая деятельность

1994-1996 гг. — тренер-преподаватель СДЮСШОР-18 Московского РОНО г. Казани.

1996-1997 гг. — методист по спорту Казанского городского центра детского творчества им А.Алиша.

1997-2001 гг. — специалист отдела по туризму Госкомспорттуризма РТ.

С 1998 г. — исполнительный директор Ассоциации Туристских Агентств РТ.

2001-2003 гг. — ведущий специалист отдела развития инфраструктуры туриндустрии Министерства по делам молодежи и спорту РТ.

2003-2009 гг. — начальник отдела по туризму ЗАО «Мир без границ».

С марта 2009 г. — генеральный директор ООО «Туристско-информационный центр г. Казани».

С 2013 г. — вице-президент НП «Национальная ассоциация информационно-туристских организаций».

Награды и звания

Награждена медалью в память 1000-летия Казани в 2005 году, знаком «Отличник физической культуры и спорта», почетными грамотами Министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ «За заслуги в области туризма» (2012 г.), федерального агентства по туризму (2013 г.), дипломом республиканского конкурса «Туризм-XXI век» в номинации «Персона года» (2013 г.), памятной медалью «За вклад в подготовку и проведение XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани» (2013 г.), «За подготовку и проведение XVI чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани» (2015 г.).

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