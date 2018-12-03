ООО Туристско-информационный центр города Казани
Общая информация
Туристско-информационный центр города Казани основан в 2007 году и входит в ТОР-10 Всероссийского рейтинга Туристско-информационных центров (2016).
Татарстан вошел в пятерку лидеров по популярности среди направлений внутреннего туризма и созданию условий для отдыха гостей. Комфорт пребывания туристов создает, в том числе и Туристско-информационный центр Казани.
ТИЦ г. Казани также осуществляет продвижение города Казани на внутреннем и международном туристских рынках:
- организует участие в специализированных выставках;
- проводит рекламные и пресс-туры;
- издает рекламную продукцию и проводит презентации туристского потенциала города на различных уровнях;
- взаимодействует с туроператорами и гостиницами с целью координации деятельности по продвижению г. Казани и Республике Татарстан.
Руководитель — Абрамович Наталья Вадимовна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Тази Гиззата, д. 6/31 помещения 24,24А,24Б,24В
- Телефон: (843) 270-3-270
- Email: info@kazantravel.ru
- Сайт: www.kazantravel.ru
Дата последнего обновления: 03.12.2018