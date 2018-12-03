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ООО Туристско-информационный центр города Казани

Туризм

Общая информация

Туристско-информационный центр города Казани основан в 2007 году и входит в ТОР-10 Всероссийского рейтинга Туристско-информационных центров (2016).

Татарстан вошел в пятерку лидеров по популярности среди направлений внутреннего туризма и созданию условий для отдыха гостей. Комфорт пребывания туристов создает, в том числе и Туристско-информационный центр Казани.

ТИЦ г. Казани также осуществляет продвижение города Казани на внутреннем и международном туристских рынках:

  • организует участие в специализированных выставках;
  • проводит рекламные и пресс-туры;
  • издает рекламную продукцию и проводит презентации туристского потенциала города на различных уровнях;
  • взаимодействует с туроператорами и гостиницами с целью координации деятельности по продвижению г. Казани и Республике Татарстан.

Руководитель — Абрамович Наталья Вадимовна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Тази Гиззата, д. 6/31 помещения 24,24А,24Б,24В
  • Телефон: (843) 270-3-270
  • Email: info@kazantravel.ru
  • Сайт: www.kazantravel.ru

Дата последнего обновления: 03.12.2018

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