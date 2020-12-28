Хайрутдинов Тимур Иршатович

Общая информация

Родился 28 декабря 1974 года в Казани.

Образование

2000 г. — окончил Казанский государственный педагогический университет по специальности «учитель английского, арабского и турецкого языков».

2005 г. — Казанский Государственный финансово-экономический университет по специальности «финансы и кредит».

Владеет русским, татарским, английским, арабским, турецким языками.

Трудовая деятельность

1996-1998 гг. — представитель турецкой строительной и торговой компании «MASTEKS» в РФ.

1998-1999 гг. — специалист отдела госрегулирования внешней торговли министерства торговли и внешнеэкономического сотрудничества РТ.

1999-2001 гг. — специалист службы протокола министерства торговли и внешнеэкономического сотрудничества РТ.

2001-2002 гг. — главный специалист департамента ВЭД АО «НГК «Славнефть», г. Москва, руководитель представительства АО «НГК «Славнефть» в Судане.

2002-2003 гг. — торгово-экономический представитель РТ в Ираке, представитель «Внешнеторговой компании КАМАЗ» в Ираке.

2004-2005 гг. — директор по проектам в Ираке, Судане и Саудовской Аравии «Внешнеторговой Компании КАМАЗ».

2005-2007 гг. — региональный директор по Ближнему Востоку и Северной Африке «Внешнеторговой Компании КАМАЗ», советник министра торговли и внешнеэкономического сотрудничества РТ.

2007-2013 гг. — директор регионального представительства «Внешнеторговой Компании КАМАЗ» по странам Ближнего Востока и Африки (г. Дубаи), представитель ГУП «Агентство по Развитию Международного сотрудничества» при КМ РТ в странах Ближнего Востока и Африки.

C мая 2013 г. — торгово-экономический представитель РТ в Дубае.

Награды и звания

Награжден благодарностью президента РТ (2018 г.), медалью РТ «За доблестный труд» (2020 г.).

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