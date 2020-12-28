Хайрутдинов Тимур Иршатович
Общая информация
Родился 28 декабря 1974 года в Казани.
Образование
2000 г. — окончил Казанский государственный педагогический университет по специальности «учитель английского, арабского и турецкого языков».
2005 г. — Казанский Государственный финансово-экономический университет по специальности «финансы и кредит».
Владеет русским, татарским, английским, арабским, турецким языками.
Трудовая деятельность
1996-1998 гг. — представитель турецкой строительной и торговой компании «MASTEKS» в РФ.
1998-1999 гг. — специалист отдела госрегулирования внешней торговли министерства торговли и внешнеэкономического сотрудничества РТ.
1999-2001 гг. — специалист службы протокола министерства торговли и внешнеэкономического сотрудничества РТ.
2001-2002 гг. — главный специалист департамента ВЭД АО «НГК «Славнефть», г. Москва, руководитель представительства АО «НГК «Славнефть» в Судане.
2002-2003 гг. — торгово-экономический представитель РТ в Ираке, представитель «Внешнеторговой компании КАМАЗ» в Ираке.
2004-2005 гг. — директор по проектам в Ираке, Судане и Саудовской Аравии «Внешнеторговой Компании КАМАЗ».
2005-2007 гг. — региональный директор по Ближнему Востоку и Северной Африке «Внешнеторговой Компании КАМАЗ», советник министра торговли и внешнеэкономического сотрудничества РТ.
2007-2013 гг. — директор регионального представительства «Внешнеторговой Компании КАМАЗ» по странам Ближнего Востока и Африки (г. Дубаи), представитель ГУП «Агентство по Развитию Международного сотрудничества» при КМ РТ в странах Ближнего Востока и Африки.
C мая 2013 г. — торгово-экономический представитель РТ в Дубае.
Награды и звания
Награжден благодарностью президента РТ (2018 г.), медалью РТ «За доблестный труд» (2020 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 116742, Дубаи, башня Цитадель, офис 2903
- Телефон: 009-714-360-54-77
- Email: RepresentationDubai@tatar.ru
Дата последнего обновления: 28.12.2020