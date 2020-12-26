Ротарь Мария Сергеевна
Общая информация
Родилась 1 января 1987 года в Казани.
Образование
2009 г. — окончила Казанский Государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция».
Трудовая деятельность
2008-2009 гг. — юрист ООО «Республиканское агентство занятости и правовой помощи иммигрантам».
2009-2011 гг. — юрист ООО «Юридическая компания «Partner Group».
2011-2013 гг. — ведущий советник, заместитель начальника отдела, начальник отдела исполнения государственных контрактов Управления государственных закупок РТ.
2013-2014 гг. — заместитель руководителя Управления государственных закупок РТ.
С мая 2014 г. — заместитель председателя Государственного комитета РТ по закупкам.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, ул. Петербургская, 86
- Телефон: (843) 212-28-12
- Email: Mariya.Rotar@tatar.ru
Дата последнего обновления: 26.12.2020