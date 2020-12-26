Мамин Ренат Рауфович
Общая информация
Родился 30 декабря 1986 года г. Макеевка Донецкой области УССР.
Образование
2009 г. — окончил Украинский государственный химико-технологический университет по специальности «химическая технология топлива и углеводородных материалов».
Трудовая деятельность
2009-2011 гг. — оператор технологических установок в цех перегонки сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов (ЭЛОУ-АВТ-7 Висбрекинг) производства первичной переработки нефти НПЗ «ТАНЕКО».
2011-2012 гг. — ведущий специалист (по работе с молодежью) отдела кадров ОАО «ТАНЕКО».
2012-2018 гг. — заместитель начальника отдела кадров Компании «Татнефть», председатель молодежного комитета.
С 11 июля 2018 г. — директор Благотворительного фонда «Татнефть».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423450, ул. Заслонова, 20
- Email: fond@bf-tatneft.ru
Дата последнего обновления: 26.12.2020