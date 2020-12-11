Ибрагимова Надежда Викторовна

Общая информация

Образование

1984 г. — окончила Профессиональное техническое училище № 42, г. Казань.

2012 г. — окончил Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Институт социальных и гуманитарных знаний», специальность «Юриспруденция».

Трудовая деятельность

1984-1987гг. — портной, художник-консультант Казанской фабрики ремонта и пошива одежды № 2.

1987-1990гг. — медрегистратор детской поликлиники № 4 г. Казань.

1990-1993гг. — медрегистратор Казанского завода электронных и вычислительных машин.

1993-1995гг. — кассир Всероссийского общества инвалидов Вахитовского района г. Казани.

1995-2000гг. — главный бухгалтер Всероссийского общества инвалидов Вахитовского района г. Казани.

2000-2001гг. — заместитель директора Центра социального обслуживания населения Вахитовского района г. Казани.

2001-2011гг. — директор государственного автономного учреждения социального обслуживания «Центр социального обслуживания населения «Юаныч» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в городском округе «город Казань».

С 7 октября 2011 г. — назначена директором государственного автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения в городском округе «город Казань».

Награды и звания

Нагрудный знак Госкомстата России «За активное участие во Всероссийской переписи населения 2002 года» (2002г.)

Медаль «В память 1000-летия Казани» (2005г.)

Медаль «За содружество во имя спасения» (2011г.)

Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года» (2012г.)

Памятная медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков» (2013г.)

Почетной звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Республики Татарстан» (2013г.)

Памятная медаль «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2014г.)

Памятная медаль «XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015г. в г. Казани» (2015г.)

Почетная грамота Министерства здравоохранения Республики Татарстан (2015г.)

Памятная медаль « 85 лет гражданской обороне» (2017г.)

Юбилейный знак «100 лет Профсоюзу работников государственных учреждений России» (2018г.)

Благодарственное письмо Всероссийская политическая партия «Единая Россия» (2018 г.)

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