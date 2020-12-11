Список персон

Сабирзянова Нурия Нургаязовна

Гос. ведомства

Общая информация

Родилась 29 апреля 1962 года в с. Балтаси Балтасинского района ТАССР.

Образование

1987 г. — окончила Казанский государственный университет, юридический факультет.

Трудовая деятельность

1987 г. — стажер прокуратуры Азнакаевского района ТАССР.
1988 г. — стажер прокуратуры Балтасинского района ТАССР.
1988-2010 гг. — помощник прокурора Балтасинского района РТ.
2010-2020 гг. — прокурор Атнинского района РТ.

С 2020 г. — прокурор Тюлячинского района РТ.

Награды и звания

Заслуженный юрист Республики Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 422080, с. Тюлячи, ул. Химиков, 27
  • Телефон: (84369) 2-12-46
  • Email: Tul.Prok@tatar.ru

Дата последнего обновления: 11.12.2020


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