Сабирзянова Нурия Нургаязовна
Общая информация
Родилась 29 апреля 1962 года в с. Балтаси Балтасинского района ТАССР.
Образование
1987 г. — окончила Казанский государственный университет, юридический факультет.
Трудовая деятельность
1987 г. — стажер прокуратуры Азнакаевского района ТАССР.
1988 г. — стажер прокуратуры Балтасинского района ТАССР.
1988-2010 гг. — помощник прокурора Балтасинского района РТ.
2010-2020 гг. — прокурор Атнинского района РТ.
С 2020 г. — прокурор Тюлячинского района РТ.
Награды и звания
Заслуженный юрист Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 422080, с. Тюлячи, ул. Химиков, 27
- Телефон: (84369) 2-12-46
- Email: Tul.Prok@tatar.ru
Дата последнего обновления: 11.12.2020