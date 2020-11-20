Список персон

Савенков Дмитрий Юрьевич

IT-компании

Общая информация

Родился в 1982 году.

Образование

2005 г. — окончил Казанский государственный технический университет имени А.Н. Туполева по специальности средства связи с подвижными объектами.

2014 г. — окончил юридический факультет в Институте социальных и гуманитарных знаний.

Трудовая деятельность

Дмитрий долгое время работал в телекоммуникационной отрасти, в таких компаниях как ЗАО «СМАРТС», ООО «ПСК «БАРС».

К команде Tele2 присоединился в 2014 году, заняв позицию руководителя департамента по развитию сети Макрорегиона «Юг».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420140, ул. Ломжинская, д. 20А
  • Телефон: (843) 266 24 24
  • Сайт: kazan.tele2.ru

Дата последнего обновления: 20.11.2020

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