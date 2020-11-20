Савенков Дмитрий Юрьевич
Общая информация
Родился в 1982 году.
Образование
2005 г. — окончил Казанский государственный технический университет имени А.Н. Туполева по специальности средства связи с подвижными объектами.
2014 г. — окончил юридический факультет в Институте социальных и гуманитарных знаний.
Трудовая деятельность
Дмитрий долгое время работал в телекоммуникационной отрасти, в таких компаниях как ЗАО «СМАРТС», ООО «ПСК «БАРС».
К команде Tele2 присоединился в 2014 году, заняв позицию руководителя департамента по развитию сети Макрорегиона «Юг».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420140, ул. Ломжинская, д. 20А
- Телефон: (843) 266 24 24
- Сайт: kazan.tele2.ru
Дата последнего обновления: 20.11.2020