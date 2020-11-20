Савенков Дмитрий Юрьевич

Общая информация

Родился в 1982 году.



Образование

2005 г. — окончил Казанский государственный технический университет имени А.Н. Туполева по специальности средства связи с подвижными объектами.

2014 г. — окончил юридический факультет в Институте социальных и гуманитарных знаний.

Трудовая деятельность

Дмитрий долгое время работал в телекоммуникационной отрасти, в таких компаниях как ЗАО «СМАРТС», ООО «ПСК «БАРС».

К команде Tele2 присоединился в 2014 году, заняв позицию руководителя департамента по развитию сети Макрорегиона «Юг».

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