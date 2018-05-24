Валиев Насим Насихович
Общая информация
Родился 28 февраля 1959 года в деревне Байряка Ютазинского района Татарской АССР
Образование:
средне – специальное
Трудовая деятельность:
1976-1982 гг — КХ Коммунизмга, тракторист
1982-1990 гг. — прораб
1990-2004 гг — КХ Байряка, пчеловод
2004-2012 гг — директор ООО «НурАгро»
2012-2013 гг — директор КФХ «Нур»
2013-2018 гг — директор ООО «АгроМир»
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423963, Республика Татарстан, Ютазинский район, село Байряка, улица Октября, 1б
- Телефон: 8(85593)6-25-24
- Email: agromirRT@yandex.ru
Дата последнего обновления: 24.05.2018