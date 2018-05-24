Список персон

Валиев Насим Насихович

Промышленность, Агробизнес

Общая информация

Родился 28 февраля 1959 года в деревне Байряка Ютазинского района Татарской АССР

Образование:

средне – специальное

Трудовая деятельность:

1976-1982 гг — КХ Коммунизмга, тракторист

1982-1990 гг. — прораб

1990-2004 гг — КХ Байряка, пчеловод

2004-2012 гг — директор ООО «НурАгро»

2012-2013 гг — директор КФХ «Нур»

2013-2018 гг — директор ООО «АгроМир»

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 423963, Республика Татарстан, Ютазинский район, село Байряка, улица Октября, 1б
  • Телефон: 8(85593)6-25-24
  • Email: agromirRT@yandex.ru

Дата последнего обновления: 24.05.2018

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