Губайдуллин Ильнур Ирекович
Общая информация
Родился 5 октября 1981 года.
Образование
2003 г. — окончил Казанскую государственную сельскохозяйственную академию.
2019 г. — окончил Высшую школу государственного и муниципального управления Казанского (Приволжского) Федерального университета.
2019 г. — окончил обучение в ООО Академия бизнеса.
Трудовая деятельность
2004-2013 гг. — специалист, старший специалист, ведущий специалист — отдела межбанковского бизнеса ОАО «ИнтехБанк».
2013-2016 гг. — начальник отдела межбанковского бизнеса и корреспондентских отношений ПАО «ИнтехБанк».
2016-2017 гг. — заместитель начальника Управления межбанковского бизнеса и корреспондентских отношений Казначейства, ПАО «ИнтехБанк».
Январь-май 2019 г. — ведущий советник отдела государственной службы и кадров Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.
2019-2020 гг. — помощник министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.
С ноября 2020 г. — заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан по недропользованию.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420049, ул. Павлюхина, 75
- Телефон: (843) 267-68-60
- Email: Ilnur.Gubaydullin@tatar.ru
- Сайт: https://eco.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 12.11.2020