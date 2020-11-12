Губайдуллин Ильнур Ирекович

Общая информация

Родился 5 октября 1981 года.

Образование

2003 г. — окончил Казанскую государственную сельскохозяйственную академию.

2019 г. — окончил Высшую школу государственного и муниципального управления Казанского (Приволжского) Федерального университета.

2019 г. — окончил обучение в ООО Академия бизнеса.

Трудовая деятельность

2004-2013 гг. — специалист, старший специалист, ведущий специалист — отдела межбанковского бизнеса ОАО «ИнтехБанк».

2013-2016 гг. — начальник отдела межбанковского бизнеса и корреспондентских отношений ПАО «ИнтехБанк».

2016-2017 гг. — заместитель начальника Управления межбанковского бизнеса и корреспондентских отношений Казначейства, ПАО «ИнтехБанк».

Январь-май 2019 г. — ведущий советник отдела государственной службы и кадров Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

2019-2020 гг. — помощник министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

С ноября 2020 г. — заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан по недропользованию.

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