Список персон

Петров Владислав Леонидович

Культура

Общая информация

Родился 14 октября 1973 г. в 1973 году в Казани.

Образование

Окончил КГТУ (КАИ) им. Туполева по специальности «радиоинженер».

Трудовая деятельность

1996-2000 гг. — корреспондент службы новостей телекомпании «Эфир».
Работал в в программе «7 дней» телерадиокомпании «Татарстан — Новый Век», режиссером в творческом объединении «Панорама-телефильм».
С 2005 г. — генеральный директор ООО «Парк Петрова».

Автор сценария и режиссер документальных фильмов:
«Дом с трубой» (2002, первое место на фестивале «Золотой бубен»);
«Черный ветер» (2003, лауреат фестиваля «Культура в эфире»);
режиссер монтажа полнометражного игрового фильма «Трехногая кобыла» (2008, фильм — лауреат IV казанского международного фестиваля мусульманского кино).
Автор сценария и режиссер короткометражных игровых фильмов Ad cor (2009) и Ad manus (2011), автор повести «Пувырга» (2010).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань

Дата последнего обновления: 23.10.2020

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