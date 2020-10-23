Петров Владислав Леонидович
Общая информация
Родился 14 октября 1973 г. в 1973 году в Казани.
Образование
Окончил КГТУ (КАИ) им. Туполева по специальности «радиоинженер».
Трудовая деятельность
1996-2000 гг. — корреспондент службы новостей телекомпании «Эфир».
Работал в в программе «7 дней» телерадиокомпании «Татарстан — Новый Век», режиссером в творческом объединении «Панорама-телефильм».
С 2005 г. — генеральный директор ООО «Парк Петрова».
Автор сценария и режиссер документальных фильмов:
«Дом с трубой» (2002, первое место на фестивале «Золотой бубен»);
«Черный ветер» (2003, лауреат фестиваля «Культура в эфире»);
режиссер монтажа полнометражного игрового фильма «Трехногая кобыла» (2008, фильм — лауреат IV казанского международного фестиваля мусульманского кино).
Автор сценария и режиссер короткометражных игровых фильмов Ad cor (2009) и Ad manus (2011), автор повести «Пувырга» (2010).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 23.10.2020