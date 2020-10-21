Саубанова Раушания Киямутдиновна
Общая информация
Родилась 18 ноября 1967 года.
Образование
2002 г. — окончила Казанскую государственную академию культуры и искусств.
2013 г. — окончила Казанский приволжский (Федеральный) университет.
Трудовая деятельность
1986-1990 гг. — заточник 3 разряда Завода двигателей г. Брежнев.
1990-1992 гг. — зав. складом ОАО «Электросоединитель», р. п. Уруссу.
1992-1996 гг. — кладовщик Уруссинского опытно-химического завода.
1996-1999 гг. — старший методист агитационно-художественной бригады Ютазинский районный дом культуры.
1999-2001 гг. — заведующий отделом культуры администрации Ютазинского района.
2001-2005 гг. — заведующий территориальным отделом культуры, начальник отдела культуры министерства культуры РТ в Пестречинском районе.
2005-2010 гг. — начальник отдела культуры исполнительного комитета Пестречинского муниципального района РТ.
С августа 2010 г. — директор Казанского техникума народных художественных промыслов.
Награды и звания
Награждена нагрудным знаком РТ «За достижения в культуре», медалью «В память 1000 — летия г. Казани», почетными грамотами министерства культуры РТ, министерства культуры РФ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420054, ул Техническая, 29А
- Телефон: (843) 278-42-57
- Email: pu-40@mail.ru
- Сайт: https://ktnhp.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 21.10.2020