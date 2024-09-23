ГОПОУ Казанский техникум народных художественных промыслов
Общая информация
Директор — Саубанова Раушания Киямутдиновна
История появления Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Казанский техникум народных художественных промыслов» связана с деятельностью двух образовательных учреждений: Профессионально-технического училища № 40 и Профессионального лицея № 34, и относится к 1963 году. В 2011 году постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17 марта 2011 г. №196 происходит реорганизация профессионального училища №40 и профессионального лицея №34 в форме слияния с созданием Государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования Республики Татарстан «Профессиональный лицей народных художественных промыслов».
Учредителем техникума является Министерство культуры Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420054, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Техническая, д.29А.
- Телефон: (843) 278-42-57
- Email: ktnhpstud@mail.ru
- Сайт: https://ktnhp.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 23.09.2024