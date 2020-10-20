Галиахметов Руслан Рузалевич
Общая информация
Образование
2002-2008 гг. — окончил Казанский Государственный Университет, Экономический Факультет, Государственное и муниципальное управление. Квалификация: Менеджер
2010-2013 гг. — окончил Болонский Университет, Департамент Менеджмента, Докторская степень по Бизнес Администрированию. Квалификация PhD.
Трудовая деятельность
Начальник Управления международных и межмуниципальных связей Казанской городской Думы.
Доцент, внешний совместитель в Институте управления, экономики и финансов КФУ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014,ул. Кремлевская, 3, каб.525
- Телефон: ( 843) 299-16-77
- Email: Ruslan.Galiakhmetov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 20.10.2020