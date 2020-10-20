Список персон

Галиахметов Руслан Рузалевич

Гос. ведомства, Муниципальная власть

Общая информация

Образование

2002-2008 гг. — окончил Казанский Государственный Университет, Экономический Факультет, Государственное и муниципальное управление. Квалификация: Менеджер
2010-2013 гг. — окончил Болонский Университет, Департамент Менеджмента, Докторская степень по Бизнес Администрированию. Квалификация PhD.

Трудовая деятельность

Начальник Управления международных и межмуниципальных связей Казанской городской Думы.
Доцент, внешний совместитель в Институте управления, экономики и финансов КФУ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420014,ул. Кремлевская, 3, каб.525
  • Телефон: ( 843) 299-16-77
  • Email: Ruslan.Galiakhmetov@tatar.ru

Дата последнего обновления: 20.10.2020


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