Список персон

Ибрагимов Айрат Аглямович

Промышленность

Общая информация

Родился 1 июля 1963 года в Казани.

Образование:

1987 год — Казанский авиационный институт им. Туполева (КАИ).

Трудовая деятельность:

1981 — 1987 гг. — КАИ, лаборант.

1987 — 1989 гг. — служба в армии

1989 — 1993 — КАИ, инженер-электронщик.

1993 — 2003 гг. — руководитель группы компаний «Универсаль».

2003 — 2007 гг. — министерство промышленности, науки и технологий РФ, министерство транспорта РФ, начальник отдела.

2007 — 2012 гг. — директор проекта «Создание информационных систем контроля и управления для министерства транспорта» Ространснадзора и Росавиации.

с 2012 года —генеральный директор в ООО УПП «КПИ».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Техническая, 120б
  • Телефон: (843) 202-06-65
  • Email: info@fkpi.su
  • Сайт: www.fkpi.su

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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