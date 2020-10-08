Тазетдинова Руфина Ринатовна
Общая информация
Родилась 29 мая 1963 года в г. Казани.
Образование
2003 г. — окончила Российский институт театрального искусства — ГИТИС.
2008 г. — окончила аспирантуру.
Доктор философских наук (2013 г.), профессор.
Трудовая деятельность
С 2004 г. — преподаватель Казанского государственного института культуры.
2016-2019 гг. — декан театрального факультета Казанского государственного института культуры.
С сентября 2019 г. — директор Казанского театрального училища.
Награды и звания
Заслуженный работник культуры РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Адрес: 420015, ул Гоголя, 2
- Телефон: (843)236-76-51
- Email: ktu@ktu-kzn.ru
- Сайт: http://ktu-kzn.ru/
Дата последнего обновления: 08.10.2020