Список персон

Тазетдинова Руфина Ринатовна

Образование и наука

Общая информация

Родилась 29 мая 1963 года в г. Казани.

Образование

2003 г. — окончила Российский институт театрального искусства — ГИТИС.
2008 г. — окончила аспирантуру.
Доктор философских наук (2013 г.), профессор.

Трудовая деятельность

С 2004 г. — преподаватель Казанского государственного института культуры.
2016-2019 гг. — декан театрального факультета Казанского государственного института культуры.
С сентября 2019 г. — директор Казанского театрального училища.

Награды и звания

Заслуженный работник культуры РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Адрес: 420015, ул Гоголя, 2
  • Телефон: (843)236-76-51
  • Email: ktu@ktu-kzn.ru
  • Сайт: http://ktu-kzn.ru/

Дата последнего обновления: 08.10.2020


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