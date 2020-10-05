Список персон

Нуриев Наиль Рафаилович

Медицина

Общая информация

Образование

Окончил КГМУ им. С.В. Курашова (специальность «Лечебное дело»), интернатуру при РКБ по специальности «Акушерство и гинекология».

Трудовая деятельность

главный врач и репродуктолог клиники Нуриевых

Член Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ).

Постоянный участник российских и международных конференций по проблемам репродукции человека и методов ВРТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420110, ул. Братьев Касимовых, 40А
  • Телефон: (843) 212-22-44
  • Email: nnplus@mail.ru
  • Сайт: www.nnplus.ru

Дата последнего обновления: 05.10.2020

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