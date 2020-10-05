Нуриев Наиль Рафаилович
Общая информация
Образование
Окончил КГМУ им. С.В. Курашова (специальность «Лечебное дело»), интернатуру при РКБ по специальности «Акушерство и гинекология».
Трудовая деятельность
главный врач и репродуктолог клиники Нуриевых
Член Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ).
Постоянный участник российских и международных конференций по проблемам репродукции человека и методов ВРТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420110, ул. Братьев Касимовых, 40А
- Телефон: (843) 212-22-44
- Email: nnplus@mail.ru
- Сайт: www.nnplus.ru
Дата последнего обновления: 05.10.2020