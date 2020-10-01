Антонов Илья Валентинович

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Общая информация

Родился 26 августа 1978 года.

Образование

2001 г. — окончил Казанский государственный технический университет, диплом о высшем образовании по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети».

2004 г., — окончил Ассоциация Дипломированных Присяжных Бухгалтеров (ACCA, Великобритания), Диплом по международной финансовой отчетности (DipIFR(Rus)).

2005 г.,— окончил Московский государственный университет экономики статистики и информатики, диплом о высшем образовании по специальности «Бухгалтерский учет, анализ, аудит».

2009 г.,— окончил Школа Бизнеса Открытого университета Великобритании — Профессиональный диплом в области менеджмента.

2012 г.,— окончил Международный институт менеджмента ЛИНК, квалификация «Мастер делового администрирования» — MBA, аккредитация AMBA.

2018 г. — окончил Certificate TOCICO, Theory of Constraints International Certification Organization 2016, Квалификация «Projectmanager», Академия экономики и управления AFW (Бад Гарцбург, Германия).

Трудовая деятельность

Коммерческий директор консалтинговой компании ЦДЗ.

Директор Международного Центра Делового Образования ЛИНК .

Бизнес тренер по направлению «Управление проектами».

Организация и проведение корпоративного обучения более чем в 30 компаниях: Автодория, Такснет, РКБ 2, Ситилаб, Тесла, Вальтер Констракшн, ИНКОР, КФУ, Станнум.

Проведение стратегических сессий для проведения аудита компании с использованием инструментов Теории Ограничения Систем.

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