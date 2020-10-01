Антонов Илья Валентинович
Общая информация
Родился 26 августа 1978 года.
Образование
2001 г. — окончил Казанский государственный технический университет, диплом о высшем образовании по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети».
2004 г., — окончил Ассоциация Дипломированных Присяжных Бухгалтеров (ACCA, Великобритания), Диплом по международной финансовой отчетности (DipIFR(Rus)).
2005 г.,— окончил Московский государственный университет экономики статистики и информатики, диплом о высшем образовании по специальности «Бухгалтерский учет, анализ, аудит».
2009 г.,— окончил Школа Бизнеса Открытого университета Великобритании — Профессиональный диплом в области менеджмента.
2012 г.,— окончил Международный институт менеджмента ЛИНК, квалификация «Мастер делового администрирования» — MBA, аккредитация AMBA.
2018 г. — окончил Certificate TOCICO, Theory of Constraints International Certification Organization 2016, Квалификация «Projectmanager», Академия экономики и управления AFW (Бад Гарцбург, Германия).
Трудовая деятельность
Коммерческий директор консалтинговой компании ЦДЗ.
Директор Международного Центра Делового Образования ЛИНК .
Бизнес тренер по направлению «Управление проектами».
Организация и проведение корпоративного обучения более чем в 30 компаниях: Автодория, Такснет, РКБ 2, Ситилаб, Тесла, Вальтер Констракшн, ИНКОР, КФУ, Станнум.
Проведение стратегических сессий для проведения аудита компании с использованием инструментов Теории Ограничения Систем.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420044, ул. Ибрагимова 58, оф.605
- Телефон: (843) 518-81-77
- Email: admin@mcdo-link.ru
- Сайт: www.mcdo-link.ru
Дата последнего обновления: 01.10.2020