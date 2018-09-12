НОУ Международный центр делового образования ЛИНК
Общая информация
Международный центр делового образования ЛИНК (МЦДО-ЛИНК) был создан в 1994 году. Компания начинала с долгосрочных программ Открытого университета Великобритании. В начале 2000-х МЦДО-ЛИНК запустил программу MBA (в три ступени). В 2004 году стартовала программа «Международные стандарты финансовой отчетности» (ДипИФР) на русском языке. В 2007 году были запущены курсы «Управление проектами», «Стратегический маркетинг» и другие. С 2010 года МЦДО-ЛИНК также начал заниматься корпоративным обучением.
МЦДО-ЛИНК предлагает разные форматы обучения: курсы на 3-4 месяца, семинары (1-2 дня), тренинги и мастер-классы (от 3 до 8 часов).
Директор — Антонов Илья Валентинович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Ибрагимова 58, оф.605
- Телефон: (843) 518-81-77
- Email: admin@mcdo-link.ru
- Сайт: www.mcdo-link.ru
Дата последнего обновления: 12.09.2018