НОУ Международный центр делового образования ЛИНК

Общая информация

Международный центр делового образования ЛИНК (МЦДО-ЛИНК) был создан в 1994 году. Компания начинала с долгосрочных программ Открытого университета Великобритании. В начале 2000-х МЦДО-ЛИНК запустил программу MBA (в три ступени). В 2004 году стартовала программа «Международные стандарты финансовой отчетности» (ДипИФР) на русском языке. В 2007 году были запущены курсы «Управление проектами», «Стратегический маркетинг» и другие. С 2010 года МЦДО-ЛИНК также начал заниматься корпоративным обучением.

МЦДО-ЛИНК предлагает разные форматы обучения: курсы на 3-4 месяца, семинары (1-2 дня), тренинги и мастер-классы (от 3 до 8 часов).

Директор — Антонов Илья Валентинович

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