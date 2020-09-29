Хусаинов Алмаз Фаритович
Общая информация
Родился 05 октября 1967 года.
Образование
Высшая следственная школа МВД РФ, юриспруденция.
Трудовая деятельность
1988-1993 гг. — состоял на службе в органах МВД.
1993-1998 гг. — старший следователь Лениногорской городской прокуратуры РТ.
1997 г. — прокурор-криминалист прокуратуры РТ.
1998 г. — старший прокурор отдела по надзору за соблюдением банковского и налогового законодательства прокуратуры РТ.
1999 г. — прокурор Высокогорского района РТ.
2001–2004 гг. — начальник отдела по надзору за исполнением налогового и таможенного законодательства прокуратуры Чувашской Республики, в 2004–2005 гг. — начальник следственного управления, заместитель прокурора Чувашской Республики.
2005-2012 гг. — первый заместитель прокурора Мурманской области.
2012-2019 гг. — первый заместитель прокурора Самарской области.
С 2020 г. директор санатория «Ижминводы».
Семейное положение: Женат, двое детей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423647, с. Ижевка
- Телефон: 8 (85549) 3-67-10
- Email: igmin2000@mail.ru
- Сайт: www.ижмин.рф
Дата последнего обновления: 29.09.2020