Хусаинов Алмаз Фаритович

Общая информация

Родился 05 октября 1967 года.

Образование

Высшая следственная школа МВД РФ, юриспруденция.



Трудовая деятельность

1988-1993 гг. — состоял на службе в органах МВД.

1993-1998 гг. — старший следователь Лениногорской городской прокуратуры РТ.

1997 г. — прокурор-криминалист прокуратуры РТ.

1998 г. — старший прокурор отдела по надзору за соблюдением банковского и налогового законодательства прокуратуры РТ.

1999 г. — прокурор Высокогорского района РТ.

2001–2004 гг. — начальник отдела по надзору за исполнением налогового и таможенного законодательства прокуратуры Чувашской Республики, в 2004–2005 гг. — начальник следственного управления, заместитель прокурора Чувашской Республики.

2005-2012 гг. — первый заместитель прокурора Мурманской области.

2012-2019 гг. — первый заместитель прокурора Самарской области.

С 2020 г. директор санатория «Ижминводы».

Семейное положение: Женат, двое детей.

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