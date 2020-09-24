Миннахметова Алина Вилленовна
Общая информация
Родилась 17 марта 1986 года в г. Казань.
Образование
2008 г. — окончила Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция» . Владеет английским языком.
Трудовая деятельность
2003-2009 гг. — юристконсульт в ЗАО «Независимая консалтинговая компания «СЭНК».
2009-2011 гг. — директор по развитию ЗАО «Независимая консалтинговая компания «СЭНК».
С марта 2011 г. — генеральный директор ЗАО «Независимая консалтинговая компания «СЭНК».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул. Лево-Булачная д. 24, оф. 9-12
- Телефон: (843) 526-00-00
- Email: info@senk.ru
- Сайт: https://senk.ru/
Дата последнего обновления: 24.09.2020