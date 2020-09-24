Список персон

Миннахметова Алина Вилленовна

Финансы

Общая информация

Родилась 17 марта 1986 года в г. Казань.

Образование

2008 г. — окончила Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция» . Владеет английским языком.

Трудовая деятельность

2003-2009 гг. — юристконсульт в ЗАО «Независимая консалтинговая компания «СЭНК».

2009-2011 гг. — директор по развитию ЗАО «Независимая консалтинговая компания «СЭНК».

С марта 2011 г. — генеральный директор ЗАО «Независимая консалтинговая компания «СЭНК».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, ул. Лево-Булачная д. 24, оф. 9-12
  • Телефон: (843) 526-00-00
  • Email: info@senk.ru
  • Сайт: https://senk.ru/

Дата последнего обновления: 24.09.2020


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