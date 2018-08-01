ГК СЭНК
Общая информация
Группа компаний «СЭНК» — крупная консалтинговая компания в Республике Татарстан.
СЭНК является диверсифицированной компанией, оказывающей широкий спектр услуг, направленных на развитие и оптимизацию как малого так и крупного бизнеса: предоставляет услуги бизнес-планирования, консалтинговые, аудиторские, юридические услуги, услуги по оценке бизнеса, недвижимости и имущества, услуги лизинг-гранта, финансового анализа и оптимизации бизнес-процессов.
Имеет аккредитации и право работы более чем с 20 банками (АК БАРС, ВТБ24, Сбербанк России, и т.д.), и такими крупными организациями как ГК «Ростехнологии», ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Татнефть», ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «Транснефть».
СТРУКТУРА ГРУППЫ
- ЗАО «Независимая консалтинговая компания «СЭНК» (оценка, инвестиционные проекты, бизнес-планирование)
- ООО «Компания «СЭНК» (оценка, юридические услуги, проведение аукционов)
- ООО «СЭНК-Финанс» (консалтинг)
Председатель совета директоров группы компаний «СЭНК» — Балоева Нурия Юнусовна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Левобулачная, 24/1
- Телефон: (843) 526-00-00, 526-03-70
- Email: info@senk.ru
- Сайт: www.senk.ru
Дата последнего обновления: 01.08.2018