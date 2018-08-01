ГК СЭНК

Общая информация

Группа компаний «СЭНК» — крупная консалтинговая компания в Республике Татарстан.

СЭНК является диверсифицированной компанией, оказывающей широкий спектр услуг, направленных на развитие и оптимизацию как малого так и крупного бизнеса: предоставляет услуги бизнес-планирования, консалтинговые, аудиторские, юридические услуги, услуги по оценке бизнеса, недвижимости и имущества, услуги лизинг-гранта, финансового анализа и оптимизации бизнес-процессов.

Имеет аккредитации и право работы более чем с 20 банками (АК БАРС, ВТБ24, Сбербанк России, и т.д.), и такими крупными организациями как ГК «Ростехнологии», ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Татнефть», ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «Транснефть».

СТРУКТУРА ГРУППЫ

ЗАО «Независимая консалтинговая компания «СЭНК» (оценка, инвестиционные проекты, бизнес-планирование)

ООО «Компания «СЭНК» (оценка, юридические услуги, проведение аукционов)

ООО «СЭНК-Финанс» (консалтинг)

Председатель совета директоров группы компаний «СЭНК» — Балоева Нурия Юнусовна

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