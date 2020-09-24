Закиров Айрат Фикусович

Общая информация

Родился 21 апреля 1964 года в г. Альметьевск.

Образование

Окончил Куйбышевский политехнический институт.

Трудовая деятельность

1986-1987 гг. — оператор по добыче нефти и газа НГДУ «Альметьевнефть» ПО «Татнефть».

1987-1989 гг. — мастер по добыче нефти и газа НГДУ «Альметьевнефть» ПО «Татнефть».

1989-1993 гг. — ведущий геолог НГДУ «Альметьевнефть» ОАО «Татнефть».

1993-1995 гг. — начальник цеха НГДУ «Альметьевнефть«ОАО «Татнефть».

1995-1997 гг. — начальник отдела аппарата НГДУ «Альметьевнефть» ОАО «Татнефть».

1998-1999 гг. — заместитель главного инженера по производству НГДУ «Альметьевнефть» ОАО «Татнефть».

Январь-апрель 1999 г. — генеральный директор ЗАО «Нефтесервис».

Апрель-июль 1999 г. — генеральный директор ОАО «Нократойл».

1999-2009 г. — главный инженер, первый заместитель начальника управления НГДУ «Альметьевнефть» ОАО «Татнефть».

С мая 2009 г. — директор ООО «ТаграС-РемСервис».

Награды и звания

Почетный нефтяник ОАО «Татнефть» (2009 г.).

Почетный нефтяник НГДУ «Альметьевнефть» (2009 г.).

Заслуженный нефтяник РТ (2010 г.).

Почетный нефтяник Министерства энергетики РФ (2012 г.).

Награжден медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2020 г.).

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