ООО ТаграС-РемСервис
Общая информация
ООО «ТаграС−РемСервис» (ранее «Татнефть-РемСервис») – одно из профессиональных нефтесервисных предприятий России. Образовано в 2008 году в результате выделения управлений капитального ремонта скважин из ОАО «Татнефть». Входит в холдинг «ТаграС».
Предприятие оказывает услуги по текущему и капитальному ремонту скважин, строительству скважин малого диаметра, водозаборных скважин, оценочных скважин на верхние пласты, гидроразрыву пластов, технологическому сопровождению внедрения оборудования раздельной эксплуатации, а также производство, хранение, перевалка и закачка химической продукции.
Реализуются комплексные решения по повышению нефтеотдачи пластов, с применением собственных технологий и оборудования. Имеется большой опыт в подборе скважин, моделировании ГРП и непосредственном проведении гидроразрыва пласта собственными флотами. Освоено строительство скважин малого диаметра.
Структура группы:
- ООО «ТаграС — РемСервис»
- Предприятие «АльметьевскРемСервис»
- Предприятие «АзнакаевскРемСервис»
- ООО «ЛениногорскРемСервис»
- Предприятие «АктюбинскРемСервис»
- ООО «ТаграС- ХимСервис»
- ООО «РемСервисТранспорт»
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423458, РТ, г. Альметьевск, ул. Ризы Фахретдина, 43
- Телефон: (8553) 38-82-03
- Сайт: www.тнрс.рф
Дата последнего обновления: 02.08.2018