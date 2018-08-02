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ООО ТаграС-РемСервис

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

ООО «ТаграС−РемСервис» (ранее «Татнефть-РемСервис») – одно из профессиональных нефтесервисных предприятий России. Образовано в 2008 году в результате выделения управлений капитального ремонта скважин из ОАО «Татнефть». Входит в холдинг «ТаграС».

Предприятие оказывает услуги по текущему и капитальному ремонту скважин, строительству скважин малого диаметра, водозаборных скважин, оценочных скважин на верхние пласты, гидроразрыву пластов, технологическому сопровождению внедрения оборудования раздельной эксплуатации, а также производство, хранение, перевалка и закачка химической продукции.

Реализуются комплексные решения по повышению нефтеотдачи пластов, с применением собственных технологий и оборудования. Имеется большой опыт в подборе скважин, моделировании ГРП и непосредственном проведении гидроразрыва пласта собственными флотами. Освоено строительство скважин малого диаметра.

Структура группы:

  • ООО «ТаграС — РемСервис»
  • Предприятие «АльметьевскРемСервис»
  • Предприятие «АзнакаевскРемСервис»
  • ООО «ЛениногорскРемСервис»
  • Предприятие «АктюбинскРемСервис»
  • ООО «ТаграС- ХимСервис»
  • ООО «РемСервисТранспорт»
Директор – Закиров Айрат Фикусович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423458, РТ, г. Альметьевск, ул. Ризы Фахретдина, 43
  • Телефон: (8553) 38-82-03
  • Сайт: www.тнрс.рф

Дата последнего обновления: 02.08.2018

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