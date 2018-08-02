ООО ТаграС-РемСервис

Общая информация

ООО «ТаграС−РемСервис» (ранее «Татнефть-РемСервис») – одно из профессиональных нефтесервисных предприятий России. Образовано в 2008 году в результате выделения управлений капитального ремонта скважин из ОАО «Татнефть». Входит в холдинг «ТаграС».

Предприятие оказывает услуги по текущему и капитальному ремонту скважин, строительству скважин малого диаметра, водозаборных скважин, оценочных скважин на верхние пласты, гидроразрыву пластов, технологическому сопровождению внедрения оборудования раздельной эксплуатации, а также производство, хранение, перевалка и закачка химической продукции.

Реализуются комплексные решения по повышению нефтеотдачи пластов, с применением собственных технологий и оборудования. Имеется большой опыт в подборе скважин, моделировании ГРП и непосредственном проведении гидроразрыва пласта собственными флотами. Освоено строительство скважин малого диаметра.

Структура группы:



ООО «ТаграС — РемСервис»

Предприятие «АльметьевскРемСервис»

Предприятие «АзнакаевскРемСервис»

ООО «ЛениногорскРемСервис»

Предприятие «АктюбинскРемСервис»

ООО «ТаграС- ХимСервис»

ООО «РемСервисТранспорт»

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