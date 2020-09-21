Козадаев Руслан Александрович

Общая информация

Родился 22 апреля 1973 года.

Образование

1997 г.— окончил Одесский государственный политехнический университет, по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство».

2007 г. — окончил Казанский финансово-экономический институт, по специальности «мастер делового администрирования».

Трудовая деятельность

1992 г.— начал работать на «КАМАЗе» транспортировщиком в цехе карданных валов Агрегатного завода.

После окончания ОГПУ устроился наладчиком автоматических линий агрегатных станков на «КАМАЗ-Дизель».

2002 г. — перешел в Торгово-финансовую компанию «КАМАЗ» главным специалистом отдела техобслуживания за рубежом. После отвечал за сервис и обеспечение качества за рубежом во «Внешнеторговой компании «КАМАЗ».

С 2014 г. возглавлял объединенную службу сервиса ПАО «КАМАЗ» по РФ и экспортным рынкам.

2015-2020 гг. — депутат Горсовета г. Набережные Челны третьего созыва.

С сентября 2020 г. — генеральный директор ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ».

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