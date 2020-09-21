Козадаев Руслан Александрович
Общая информация
Родился 22 апреля 1973 года.
Образование
1997 г.— окончил Одесский государственный политехнический университет, по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство».
2007 г. — окончил Казанский финансово-экономический институт, по специальности «мастер делового администрирования».
Трудовая деятельность
1992 г.— начал работать на «КАМАЗе» транспортировщиком в цехе карданных валов Агрегатного завода.
После окончания ОГПУ устроился наладчиком автоматических линий агрегатных станков на «КАМАЗ-Дизель».
2002 г. — перешел в Торгово-финансовую компанию «КАМАЗ» главным специалистом отдела техобслуживания за рубежом. После отвечал за сервис и обеспечение качества за рубежом во «Внешнеторговой компании «КАМАЗ».
С 2014 г. возглавлял объединенную службу сервиса ПАО «КАМАЗ» по РФ и экспортным рынкам.
2015-2020 гг. — депутат Горсовета г. Набережные Челны третьего созыва.
С сентября 2020 г. — генеральный директор ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423800, Проезд производственный , дом 49, этаж 3, АБП-5
- Телефон: (800) 555-00-99
- Email: service10@kamaz.ru
- Сайт: https://azkamaz.ru/
Дата последнего обновления: 21.09.2020