Жильцов Александр Адольфович
Общая информация
Родился 21 ноября 1965 года в г. Пермь.
Образование
1994 г. — окончил Московский институт нефти и газа им. И.М.Губкина.
Трудовая деятельность
Августа-ноябрь 1983 г. — электромонтер 3 разряда дистанции службы сигнализации и связи Свердловской железной дороги.
Сентября-октябрь 1984 г. — электромонтер связи 4 разряда Ишимской дистанции сигнализации и связи Свердловской железной дороги (Цех АТС-МТС).
1984-1986 гг. — служба в Советской Армии.
С января по ноябрь 1987 г. — электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматизации 4 разряда НГДУ «Джалильнефть».
1987-1990 гг. — электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматизации 5 разряда НГДУ «Джалильнефть».
1990-1996 гг. — мастер НГДУ «Джалильнефть».
С 1996 по 2000 гг. — мастер, занятый на работах по добычи нефти и газа, НГДУ «Джалильнефть».
2000-2001 гг. — ведущий инженер НГДУ«Джалильнефть».
2001-2003 гг. — заместитель начальника технического отдела АУП НГДУ «Джалильнефть».
2003-2004 гг. — начальник технического отдела АУП НГДУ «Джалильнефть».
2004-2007 гг. — заместитель начальника отдела метрологии и учета управления информационных технологий ОАО «Татнефть».
2007-2009 гг. — главный метролог-начальник отдела метрологии и учета управления информационных технологий ОАО «Татнефть».
2009-2010 гг. — директор ООО «Татинтек».
2011-2019 гг. — первый заместитель директора по производству — главный инженер ООО «Татинтек».
С декабря 2019 гг. — исполняющий обязанности директора ООО «Татинтек».
Награды
Почетный метролог РФ (2009 г.).
Награжден почетной грамотой НГДУ «Джалильнефть» (1991 г.), Федерального государственного учреждения «Тест-Татарстан» (2009 г.), Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (2014 г.), ОАО «Татнефть» (2014 г.), благодарственным письмом министра промышленности и торговли РТ (2010 г.), медалью «В ознаменование добычи трёхмиллиардной тонны нефти Татарстана» (2015 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423458, ул. Ризы Фахретдина, д.62
- Телефон: (8553) 31-47-07, 30-62-42
- Email: info@tatintec.ru
- Сайт: www.tatintec.ru
Дата последнего обновления: 16.09.2020