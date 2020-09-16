Жильцов Александр Адольфович

Общая информация

Родился 21 ноября 1965 года в г. Пермь.

Образование

1994 г. — окончил Московский институт нефти и газа им. И.М.Губкина.

Трудовая деятельность

Августа-ноябрь 1983 г. — электромонтер 3 разряда дистанции службы сигнализации и связи Свердловской железной дороги.

Сентября-октябрь 1984 г. — электромонтер связи 4 разряда Ишимской дистанции сигнализации и связи Свердловской железной дороги (Цех АТС-МТС).

1984-1986 гг. — служба в Советской Армии.

С января по ноябрь 1987 г. — электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматизации 4 разряда НГДУ «Джалильнефть».

1987-1990 гг. — электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматизации 5 разряда НГДУ «Джалильнефть».

1990-1996 гг. — мастер НГДУ «Джалильнефть».

С 1996 по 2000 гг. — мастер, занятый на работах по добычи нефти и газа, НГДУ «Джалильнефть».

2000-2001 гг. — ведущий инженер НГДУ«Джалильнефть».

2001-2003 гг. — заместитель начальника технического отдела АУП НГДУ «Джалильнефть».

2003-2004 гг. — начальник технического отдела АУП НГДУ «Джалильнефть».

2004-2007 гг. — заместитель начальника отдела метрологии и учета управления информационных технологий ОАО «Татнефть».

2007-2009 гг. — главный метролог-начальник отдела метрологии и учета управления информационных технологий ОАО «Татнефть».

2009-2010 гг. — директор ООО «Татинтек».

2011-2019 гг. — первый заместитель директора по производству — главный инженер ООО «Татинтек».

С декабря 2019 гг. — исполняющий обязанности директора ООО «Татинтек».

Награды

Почетный метролог РФ (2009 г.).

Награжден почетной грамотой НГДУ «Джалильнефть» (1991 г.), Федерального государственного учреждения «Тест-Татарстан» (2009 г.), Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (2014 г.), ОАО «Татнефть» (2014 г.), благодарственным письмом министра промышленности и торговли РТ (2010 г.), медалью «В ознаменование добычи трёхмиллиардной тонны нефти Татарстана» (2015 г.).

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