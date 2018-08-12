ГК Татинтек

Общая информация

Входит в холдинг «ТаграС».

История компании начинается 22 июня 2009 года, когда действующий в то время генеральный директор ОАО «Татнефть» Шафагат Тахаутдинов подписал приказ о переводе с 1 октября IT-услуг компании на аутсорсинг. Это значило, что определенные бизнес-процессы и производственные функции должны быть переданы на обслуживание другой компании.

Группа компаний «Татинтек» выполняет работы любой сложности в области промышленной автоматизации, связи и коммуникаций, метрологического обеспечения, информационных технологий, капитального строительства и специальных работ, проектно-инжиниринговых работ, организации поставок товарно-материальных ценностей, сервисных работ.



Постоянными клиентами компании являются «Татнефть», «ТАНЕКО», «АК «Транснефть»», УК «Татнефть–Нефтехим», «Татэнерго», ООО «РН-Информ», ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», ОАО «Сахалинморнефтемонтаж», ООО «Башнефть-Полюс», ООО «Башнефть-Информ» и другие.



Структура группы

На данный момент в состав Группы компаний «Татинтек» входят девять предприятий, часть из которых ранее являлась структурными подразделениями АО «Татнефть»:

АО «ТМНУ» (АО «Татарское монтажно-наладочное управление»)

ООО «СИТ» (ООО «Современные Интернет Технологии»)

ООО «ГБТ» (ООО «Глобальные Бизнес Технологии»)

ООО «ЭТП» (ООО «ЭнергоТехПроект»)

ООО «НХА» (ООО «НефтеХимАвтоматизация»)

ООО «ТатАвтоматизация»

ООО «ЦМР» (Управление метрологии ООО «ТатИнтек»)

ООО «ТатАИСнефть»

ООО «ТатАСУ»

Управляющая компания группы — ООО «Татинтек».

Директор ООО «Татинтек» — Ахметзянов Рустам Расимович



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