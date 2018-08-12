ГК Татинтек
Общая информация
Входит в холдинг «ТаграС».
История компании начинается 22 июня 2009 года, когда действующий в то время генеральный директор ОАО «Татнефть» Шафагат Тахаутдинов подписал приказ о переводе с 1 октября IT-услуг компании на аутсорсинг. Это значило, что определенные бизнес-процессы и производственные функции должны быть переданы на обслуживание другой компании.
Группа компаний «Татинтек» выполняет работы любой сложности в области промышленной автоматизации, связи и коммуникаций, метрологического обеспечения, информационных технологий, капитального строительства и специальных работ, проектно-инжиниринговых работ, организации поставок товарно-материальных ценностей, сервисных работ.
Постоянными клиентами компании являются «Татнефть», «ТАНЕКО», «АК «Транснефть»», УК «Татнефть–Нефтехим», «Татэнерго», ООО «РН-Информ», ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», ОАО «Сахалинморнефтемонтаж», ООО «Башнефть-Полюс», ООО «Башнефть-Информ» и другие.
Структура группы
На данный момент в состав Группы компаний «Татинтек» входят девять предприятий, часть из которых ранее являлась структурными подразделениями АО «Татнефть»:
- АО «ТМНУ» (АО «Татарское монтажно-наладочное управление»)
- ООО «СИТ» (ООО «Современные Интернет Технологии»)
- ООО «ГБТ» (ООО «Глобальные Бизнес Технологии»)
- ООО «ЭТП» (ООО «ЭнергоТехПроект»)
- ООО «НХА» (ООО «НефтеХимАвтоматизация»)
- ООО «ТатАвтоматизация»
- ООО «ЦМР» (Управление метрологии ООО «ТатИнтек»)
- ООО «ТатАИСнефть»
- ООО «ТатАСУ»
Управляющая компания группы — ООО «Татинтек».
Директор ООО «Татинтек» — Ахметзянов Рустам Расимович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Мира, 4
- Телефон: (8553) 31-47-07, 30-62-42
- Email: info@tatintec.ru
- Сайт: www.tatintec.ru
Дата последнего обновления: 12.08.2018