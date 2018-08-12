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ГК Татинтек

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ГК Татинтек Фото: foursquare.com

Общая информация

Входит в холдинг «ТаграС».

История компании начинается 22 июня 2009 года, когда действующий в то время генеральный директор ОАО «Татнефть» Шафагат Тахаутдинов подписал приказ о переводе с 1 октября IT-услуг компании на аутсорсинг. Это значило, что определенные бизнес-процессы и производственные функции должны быть переданы на обслуживание другой компании.

Группа компаний «Татинтек» выполняет работы любой сложности в области промышленной автоматизации, связи и коммуникаций, метрологического обеспечения, информационных технологий, капитального строительства и специальных работ, проектно-инжиниринговых работ, организации поставок товарно-материальных ценностей, сервисных работ.

Постоянными клиентами компании являются «Татнефть», «ТАНЕКО», «АК «Транснефть»», УК «Татнефть–Нефтехим», «Татэнерго», ООО «РН-Информ», ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», ОАО «Сахалинморнефтемонтаж», ООО «Башнефть-Полюс», ООО «Башнефть-Информ» и другие.

Структура группы

На данный момент в состав Группы компаний «Татинтек» входят девять предприятий, часть из которых ранее являлась структурными подразделениями АО «Татнефть»:

  • АО «ТМНУ» (АО «Татарское монтажно-наладочное управление»)
  • ООО «СИТ» (ООО «Современные Интернет Технологии»)
  • ООО «ГБТ» (ООО «Глобальные Бизнес Технологии»)
  • ООО «ЭТП» (ООО «ЭнергоТехПроект»)
  • ООО «НХА» (ООО «НефтеХимАвтоматизация»)
  • ООО «ТатАвтоматизация»
  • ООО «ЦМР» (Управление метрологии ООО «ТатИнтек»)
  • ООО «ТатАИСнефть»
  • ООО «ТатАСУ»

Управляющая компания группы — ООО «Татинтек».

Директор ООО «Татинтек» — Ахметзянов Рустам Расимович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Мира, 4
  • Телефон: (8553) 31-47-07, 30-62-42
  • Email: info@tatintec.ru
  • Сайт: www.tatintec.ru

Дата последнего обновления: 12.08.2018

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