Калимуллина Раиля Рустемовна
Общая информация
Родилась 26 декабря 1997 года.
Образование
Казанский Федеральный университет, Институт управления, экономики и финансов, Бакалавр экономики, Профиль: Корпоративные финансы.
Казанский Федеральный университет, Институт управления, экономики и финансов, Профиль: Переводчик в сфере профессиональной коммуникации
Трудовая деятельность
2019-2020 — участник Лидерской программы UFLP в России — менеджер цепочки поставок ООО «Юнилевер Русь», г. Москва.
С июня 2020 г. — генеральный директор Акционерное общество «Татагрохимсервис».
С июля 2020 г. — генеральный директор ООО «Казань Агрохимсервис».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420066, ул. Красносельская, 51а
- Телефон: (843) 562-22-80
- Email: secretar@tatagrohimservis.ru
- Сайт: www.tatagrohimservis.ru
Дата последнего обновления: 23.09.2020