Список персон

Калимуллина Раиля Рустемовна

Промышленность, Агробизнес, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Родилась 26 декабря 1997 года.

Образование

Казанский Федеральный университет, Институт управления, экономики и финансов, Бакалавр экономики, Профиль: Корпоративные финансы.

Казанский Федеральный университет, Институт управления, экономики и финансов, Профиль: Переводчик в сфере профессиональной коммуникации

Трудовая деятельность

2019-2020 — участник Лидерской программы UFLP в России — менеджер цепочки поставок ООО «Юнилевер Русь», г. Москва.

С июня 2020 г. — генеральный директор Акционерное общество «Татагрохимсервис».

С июля 2020 г. — генеральный директор ООО «Казань Агрохимсервис».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420066, ул. Красносельская, 51а
  • Телефон: (843) 562-22-80
  • Email: secretar@tatagrohimservis.ru
  • Сайт: www.tatagrohimservis.ru

Дата последнего обновления: 23.09.2020


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